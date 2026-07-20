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Brutálny útok pre pár desiatok eur: Polícia obvinila dvojicu z lúpeže

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(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
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TASR

BRATISLAVA - Bratislavská polícia obvinila 43-ročnú K. Z. z Bratislavy a 42-ročného J. S. z Bratislavy zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Tí mali 10. júla v bratislavskej Petržalke vylákať poškodeného medzi stromy pod zámienkou poskytnutia platených sexuálnych služieb a tam ho napadnúť a okradnúť. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Podľa doposiaľ zistených informácií 43-ročná K. Z. pod zámienkou poskytnutia platených sexuálnych služieb vylákala poškodeného do porastu stromov medzi Kopčianskou a Bratskou ulicou. Na mieste ho následne fyzicky napadol jej komplic, 42-ročný J. S., pričom poškodeného dreveným predmetom opakovane udieral do oblasti hlavy. Počas útoku žena poškodenému z vreciek nohavíc odcudzila peňaženku, z ktorej vzala finančnú hotovosť vo výške 60 eur,“ priblížila polícia. Poškodený pri útoku utrpel zranenia hlavy a zlomeninu jarmovej kosti, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie.

Policajti prípad dôslednou operatívno-pátracou činnosťou objasnili a dvojici bolo následne vznesené obvinenie zo zločinu lúpeže, spáchaného formou spolupáchateľstva. Zároveň bol zo strany vyšetrovateľa spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby, s ktorým sa sudca Mestského súdu Bratislava I stotožnil.

V prípade dokázania viny pred súdom hrozí obom obvineným trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov.

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