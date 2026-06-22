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Top udalosti týždňa: Máte prehľad o tom, čo sa okolo nás deje? Tento KVÍZ preverí vaše vedomosti

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(Zdroj: TASR/Hussein Sayed, Topky/Vlado Anjel, SITA/AP/Ed Zurga)
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BRATISLAVA - Ďalší týždeň je za nami a my vám opäť prinášame skvelý spôsob, ako si overiť znalosti, udržať krok s aktuálnymi udalosťami a možno aj získať nové informácie. V našom týždennom kvíze spoločne zistíme, ako ste v uplynulých dňoch sledovali dianie v politike, športe alebo šoubiznise. V jednotlivých otázkach sa stretávajú všetky tieto svety. Na koľko z nich poznáte odpoveď?

Viac o téme: VládaKvízMichal ŠimečkaLionel MessiEmma ZapletalováUdalosti týždňa
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