Dráma pod Kráľovou hoľou: Tri české turistky mal zasiahnuť blesk

BREZNO - Horská záchranná služba (HZS) v Nízkych Tatrách pomáhala v utorok popoludní trom českým turistkám, ktoré mal v oblasti Kráľovej hole zasiahnuť blesk. Informovala o tom HZS na sociálnej sieti.
„Nachádzali sa na červenom TZCH vo výške približne 1750 metrov nad morom. Trojica sa najprv chcela s Operačným strediskom tiesňového volania HZS iba poradiť, kam majú zísť, aby sa ukryli pred búrkou a o pomoc nežiadali. Po krátkom čase však kontaktovali HZS opäť s tým, že jedna z nich pociťuje nevoľnosť, silné pálenie a brnenie hornej končatiny,“ uviedla HZS.
Pomohol im robotník
Turistkám pri zostupe k horskej chate pod Kráľovou hoľou pomohol robotník, ktorý tam pracuje na prestavbe cesty a odviezol ich. V oblasti hrozila ďalšia búrková činnosť. Horskí záchranári po príchode na chatu ženu s ťažkosťami vyšetrili a následne turistky transportovali terénnym vozidlom do Nemocnice s poliklinikou v Brezne, kde podstúpili ďalšie vyšetrenia.