Modelka Krainová prestrelila? Spustila masívny útok: Ozvala sa lynčovaná učiteľka

PRAHA - Kauza okolo Simony Krainovej (53) a učiteľky, ktorá sa mala vyjadriť k fotografii jej syna, pokračuje ďalším ostrým zvratom. Po tom, čo modelka podnikla právne kroky a verejne riešila komentár na sociálnych sieťach, sa ozvala samotná pedagogička.
Celý konflikt odštartovala fotografia, ktorú Krainová zverejnila na sociálnych sieťach. Pod ňou sa objavil komentár, ktorý modelka vyhodnotila ako neprípustný zásah do súkromia jej dieťaťa. „Kritiku znesiem. Čo ale nikdy nebudem tolerovať, sú útoky na deti,“ odkázala verejne Krainová, pričom následne začala situáciu riešiť aj právnou cestou.
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Po tom, čo bola identita učiteľky zverejnená, sa situácia dramaticky vyostrila. Na pedagogičku sa začali valiť stovky nenávistných reakcií a výhražok. Práve to je moment, ktorý dnes učiteľka označuje za zásadný problém celej kauzy. „Ide o absolútne nezmyselný a obludne nafúknutý lynč, ktorý vyvolala verejne známa osoba,“ uviedla pedagogička vo svojom vyjadrení, píše český denník Blesk. Zároveň tvrdí, že celá vec bola podľa nej skreslená a zveličená: „Pochopiteľne to tak nie je a tí, ktorí ma poznajú, to určite tušia. Stačil jeden výrok a zrazu sa zo mňa stal terč.“
Najviac diskutovanou časťou celej kauzy je samotný pôvodný komentár, ktorý mal konflikt odštartovať. Učiteľka ho dnes obhajuje ako neškodnú radu: „Asi som sa svojou dobre mienenou radou ako mama mame trafila do jej Pandorinej skrinky,“ tvrdí. A detailne vysvetľuje, čo mala na mysli: „Bola to rada, že by bolo vhodné riešiť očnú vadu, ktorú bolo na fotografii vidieť. Ako učiteľka viem, aké dôsledky môže mať neliečený problém, a preto som to myslela čisto ako upozornenie, nie útok,“ uviedla.
Podľa jej slov sa však situácia obrátila proti nej a dnes sa cíti ako terč internetového lynču. „Nejde len o mňa. Vyhrážky smerujú na moju prácu, moju rodinu aj môj osobný život. Toto už dávno nie je normálna diskusia,“ tvrdí. Zároveň dodáva, že už podniká právne kroky: „Riešim to všetkými dostupnými právnymi cestami a budem trvať nielen na odstránení nepravdivých tvrdení, ale aj na verejnej ospravedlnenke,“ odkázala.
Kým Krainová trvá na tom, že ide o neprípustný zásah do súkromia jej dieťaťa, učiteľka hovorí o neprimeranej reakcii a mediálnom tlaku. „Tisíce ľudí si urobili názor bez dôkazov. Stačil len jeden výrok a mediálny lynč bol na svete,“ uzavrela. Kauza, ktorá začala jedným komentárom, sa tak zmenila na ostrý verejný spor s právnymi krokmi na oboch stranách. A podľa všetkého má ďalšie pokračovanie ešte len prísť.
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