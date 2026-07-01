Lekár ordinoval pod vplyvom alkoholu, skončil v rukách polície

LEVOČA - Polícia zadržala lekára, ktorý v Levoči ordinoval pod vplyvom alkoholu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 40-ročného muža obmedzili na osobnej slobode v utorok (30. 6.) popoludní v jednej z ambulancií.
„Počas výkonu svojho povolania vykonával svoju činnosť spočívajúcu v ošetrovaní pacientov, a to v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorú si privodil požitím alkoholu. Bol podrobený dychovej skúške, pričom výsledok presiahol 1,8 promile. Lekár svojím konaním mohol ohroziť život alebo zdravie pacientov,“ uviedla hovorkyňa.
Po obmedzení na osobnej slobode lekára umiestnili do cely policajného zaistenia. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Levoča, ktorý vedie trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.