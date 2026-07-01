AKTUÁLNE Masívny požiar v Bratislave: Plamene pohltili plochu 5 futbalových ihrísk!

BRATISLAVA - Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy a členovia okolitých dobrovoľných hasičských zborov momentálne zasahujú pri požiari trávnatého porastu, poľa a drevených podvalov v Rači. Zasiahnutá je plocha približne 35.000 štvorcových metrov. Požiar bol ohlásený približne o 11.30 h. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislava o tom informuje na sociálnej sieti.
Zasahujúci hasiči pracujú na lokalizácii požiaru prostredníctvom siedmich hasebných prúdov, požiarisko zároveň monitorujú aj dronom s termovíziou. Na mieste momentálne zasahuje 19 príslušníkov HaZZ so šiestimi kusmi hasičskej techniky a 14 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí Bratislava - Ružinov, Bratislava - Petržalka, Bratislava - Rača, Most pri Bratislave a Ivanka pri Dunaji so šiestimi kusmi hasičskej techniky.