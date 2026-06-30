Šoféroval v čase zákazu a nafúkal 2,4 promile: Polícii v Poprade neunikol nezodpovedný vodič

POPRAD - Polícia obvinila muža, ktorý v Poprade jazdil opitý a navyše v čase zákazu viesť akékoľvek motorové vozidlo. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že policajná hliadka ho zastavila v nedeľu (28. 6.) na Partizánskej ulici z dôvodu porušenia pravidiel cestnej premávky.
Vodič podľa hovorkyne nerešpektoval vodorovné dopravné značenie a predchádzal vozidlo v mieste, kde je to zakázané. Pri kontrole polícia lustrovaním zistila, že 35-ročný vodič z okresu Kežmarok má súdom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu s platnosťou do apríla 2029. „Výsledok dychovej skúšky bol pozitívny a dosiahol hodnotu 2,4 promile,“ dodala Ligdayová.
Prípad riešil poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade. Šoféra obvinili z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia, ako aj z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.