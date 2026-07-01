Desivý požiar bytového domu: O život prišli traja ľudia! Evakuovať museli desiatky obyvateľov

(Zdroj: X/NEWS_KR_HS)
BERLÍN - Pri požiari bytového domu v mestečku Monschau neďaleko Aachenu v západnom Nemecku zahynuli v stredu ráno traja ľudia, uviedla miestna polícia. Informuje o tom agentúra DPA.
V bytovom dome bývalo údajne približne 30 ľudí. V blízkosti budovy sa nachádzalo aj zariadenie pre seniorov a ľudí s mentálnym postihnutím. Podľa polície sa však oheň do tohto zariadenia nerozšíril. Hovorkyňa polície zároveň uviedla, že pri požiari neutrpeli zranenia žiadne ďalšie osoby.
(Zdroj: X/NEWS_KR_HS)
Z dostupných informácií vyplýva, že požiar vypukol okolo 1.30 h ráno. Záchranné zložky následne evakuovali budovu. Príčinu požiaru stále vyšetrujú.
(Zdroj: X/NEWS_KR_HS)