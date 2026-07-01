Súd klepol Googlu po prstoch! Za nezákonné praktiky na internete musí zaplatiť MILIARDOVÉ odškodné

ŠTOKHOLM - Americká spoločnosť Google patriaca do skupiny Alphabet má zaplatiť švédskej firme PriceRunner prevádzkujúcej porovnávač cien odškodné v sume zhruba 14,3 miliardy švédskych korún (1,29 miliardy eur) pre porušenie hospodárskej súťaže. Rozhodol o tom v stredu švédsky súd. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Spoločnosť PriceRunner utrpela škodu v dôsledku toho, že firma Google mnoho rokov nezákonne zvýhodňovala svoju službu porovnávania cien,“ uviedol vo vyhlásení štokholmský patentový súd.
Firma PriceRunner zažalovala spoločnosť Google v roku 2022 a požiadala o náhradu škody v sume približne 2,1 miliardy eur, ktorá jej podľa nej vznikla tým, že Google porušoval antimonopolné zákony manipuláciou s výsledkami vyhľadávania v prospech vlastných služieb porovnávania cien. PriceRunner vtedy uviedol, že od Google požaduje náhradu za ušlý zisk v Spojenom kráľovstve od roku 2008 a vo Švédsku a Dánsku od roku 2013. Materskou spoločnosťou firmy PriceRunner je švédska spoločnosť Klarna, ktorá podniká v oblasti platieb v elektronickom obchodovaní.