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Polícia hľadá mladú Emmu (21): Odišla uprostred noci na čiernom BMW a odvtedy sa nikomu neozvala

Polícia pátra Zobraziť galériu (2)
Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TRNAVA - Trnavskí policajti hľadajú od pondelka (29. 6.) 21-ročnú Emmu Baničovú. Krátko po polnoci mala odísť na čiernom BMW X6 na neznáme miesto, pravdepodobne smerom do Bratislavského kraja. Odvtedy o sebe nikomu známemu nepodala žiadnu správu. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

Mladá žena je vysoká 160 centimetrov, má vyšportovanú postavu, hnedé vlasy približne 40 centimetrov dlhé, pričom ich nosieva v drdole. Má tetovanie na ľavej ruke - dátum narodenia matky z vnútornej strany, tetovanie na prstoch a hánkach.

Emma Baničová
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Emma Baničová  (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj﻿)

„Naposledy ju videli v sivom tričku bez potlače, sivých tenkých širokých teplákoch a čiernych papučiach s kožušinkou. Nezvestná sa môže pohybovať v Bratislave, v okrese Malacky alebo aj po celom území Slovenska,“ doplnila polícia. V prípade akýchkoľvek informácií o nezvestnej je potrebné kontaktovať políciu na čísle 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek obvodnom oddelení.

Viac o téme: PátraniePolícia BMWTrnavaEmma Baničová
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