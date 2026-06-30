Polícia hľadá mladú Emmu (21): Odišla uprostred noci na čiernom BMW a odvtedy sa nikomu neozvala

TRNAVA - Trnavskí policajti hľadajú od pondelka (29. 6.) 21-ročnú Emmu Baničovú. Krátko po polnoci mala odísť na čiernom BMW X6 na neznáme miesto, pravdepodobne smerom do Bratislavského kraja. Odvtedy o sebe nikomu známemu nepodala žiadnu správu. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
Mladá žena je vysoká 160 centimetrov, má vyšportovanú postavu, hnedé vlasy približne 40 centimetrov dlhé, pričom ich nosieva v drdole. Má tetovanie na ľavej ruke - dátum narodenia matky z vnútornej strany, tetovanie na prstoch a hánkach.
„Naposledy ju videli v sivom tričku bez potlače, sivých tenkých širokých teplákoch a čiernych papučiach s kožušinkou. Nezvestná sa môže pohybovať v Bratislave, v okrese Malacky alebo aj po celom území Slovenska,“ doplnila polícia. V prípade akýchkoľvek informácií o nezvestnej je potrebné kontaktovať políciu na čísle 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek obvodnom oddelení.