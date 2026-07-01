Žilina rieši alarmujúci problém: Zneužívanie detí na žobranie, ide o organizovanú činnosť

Žilina 1. júla (TASR) - Mesto Žilina upozorňuje na výskyt zneužívania žobrajúcich detí v uliciach mesta z okresu Gelnica. Primátor mesta Peter Fiabáne na stredajšej tlačovej konferencii informoval, že ide o organizovanú činnosť, pri ktorej sú práve deti zneužívané dospelými na žobranie peňazí. Mestská polícia (MsP) Žilina neustále situáciu monitoruje.
Primátor vyzval verejnosť, aby pri takejto situácii hľadala iné formy podpory a pomoci deťom, ale rozhodne nie peniazmi, pretože tie nekončia v rukách detí, ale v rukách tých, ktorí to organizujú. Tiež požiadal, aby to ľudia nezdieľali na sociálnych sieťach, ale aby okamžite prípad oznámili mestskej polícii. „Naším cieľom je v rámci dodržania všetkých práv znížiť atraktivitu mesta Žilina, čo sa týka zneužívania detí na túto činnosť, aby jednoducho nenachádzali priaznivé prostredie na to, čo tu chcú získať,“ uviedol.
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Náčelníčka MsP Žilina Janka Hrošovská priblížila, že deti sa hlavne zdržujú v centre mesta a v lokalitách okolo obchodných centier. „MsP Žilina nepretržite monitoruje a vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu na území mesta Žilina a na základe získaných poznatkov prispôsobuje výkon hliadkovej služby v meste a takisto v prípade potreby posilňuje dohľad v rizikových lokalitách s cieľom zabezpečenia verejného poriadku, ale aj bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta,“ doplnila Hrošovská.
Samospráva v rámci opatrení zorganizovala aj koordinačné stretnutie, kde sa okrem zástupcov mesta, príslušného odboru mestského úradu, MsP a Policajného zboru online zúčastnili aj zamestnanci rôznych sekcií Úradu splnomocnenia vlády SR pre rómske komunity. „V Žiline prebehla pomerne výrazná tlačová kampaň, kde sme sa snažili verejnosti identifikovať, ako ten jav vzniká, prečo sa deje, čo vlastne za tým všetkým je, že ide o zneužívanie detí. Kampaň prebiehala na rôznych úrovniach, kde sme občanov, majiteľov prevádzok, ľudí, ktorí v tomto meste žijú, informovali o samotnom jave,“ spresnil Fiabáne.
Radnica zrealizovala i výmenu kontajnerov na textil, pretože okrem pýtania peňazí sa deti snažili rôznym spôsobom dostať k šatstvu v kontajneroch. Primátor ozrejmil, že tiež kontaktovali príslušné osoby, aby si zabezpečili opustené objekty, kde sa tieto deti s dospelými osobami zdržujú.
Fiabáne upozornil, že situácia môže byť počas letných prázdnin komplikovanejšia. „Počas školského roka pomerne efektívne funguje mechanizmus, že keď sa deti objavia v meste, tak automaticky prvá otázka je, prečo nie je dieťa v škole? A tu už je potom mechanizmus, že pracovníci úradu práce a sociálnych vecí sa pýtajú rodičov, kontaktujú druhú stranu a deti sa musia vrátiť do pôvodného prostredia,“ uzavrel.