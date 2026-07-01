FOTO Lasicová ukázala zábery z dovolenky: To, čo s partnerom zažili na Srí Lanke... Smutné!

SRÍ LANKA – Raj na zemi, ktorý má aj svoju druhú tvár! Hana Lasicová, dcéra legendárneho Milana Lasicu, zdieľala zábery z exotickej dovolenky na Srí Lanke, kde bola so svojím partnerom Jamiem, s ktorým je v registrovanom partnerstve. To, čo malo byť pokojné útočisko ďaleko od reality, sa však zmenilo na mix prekvapení, zvláštnej atmosféry a nezvyčajného ticha.
Už prvé dojmy z ostrova naznačovali, že nejde o bežnú dovolenkovú destináciu. „Nádherná krajina, Srí Lanka. Aj keď tam všetci vyzerajú, že sú prvý deň v práci…“ napísala Lasicová, čím pobavila, no zároveň aj naznačila zvláštnu, takmer „zamrznutú“ atmosféru, ktorú tam zažili.
Dvojica cestovala mimo hlavnej sezóny, čo sa síce podpísalo pod minimum turistov a pokojné pláže, no zároveň aj pod dojem, že niektoré časti ostrova pôsobia takmer opustene. Idylka ako z katalógu sa tak miestami menila na ticho, ktoré pôsobilo až prekvapivo intenzívne. K tomu sa pridáva aj širší kontext, ktorý ovplyvňuje celý región. Podľa Lasicovej má na turizmus dopad aj aktuálne geopolitické napätie, ktoré sa nepriamo odráža na prázdnych rezortoch.
„Aj kvôli konfliktu na Blízkom východe bolo všade úplne prázdno, čo pre krajinu je dlhodobo devastačné, hoci jednotlivému turistovi sa to môže zdať celkom fajn…“ priznala otvorene. Hoci pre dovolenkárov môže prázdno pôsobiť ako luxus, pre miestnych ide o citeľný zásah do turizmu, ktorý je pre Srí Lanku kľúčový. Zážitky dvojice však nekončili len pri atmosfére ostrova. Prekvapením boli aj ceny leteniek, ktoré Hanku milo zaskočili. Sama však priznala, že niektorým trasám sa radšej vyhla – najmä tým, ktoré viedli cez Abu Dhabi.
„S prestupom v Abu Dhabi by to bolo ešte lacnejšie, ale netrúfla som si, bála som sa, že niekde ostanem týždne trčať…“ dodala s dávkou úprimnosti, ktorá ešte viac podčiarkla nečakané momenty celej cesty. Napriek všetkým zvláštnostiam, tichu a drobným obavám si dvojica exotiku naplno užila. Srí Lanka v ich očiach zostala nádherná, no zároveň trochu iná, než si ju mnohí predstavujú...
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