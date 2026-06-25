Medveď sa objavil pri známom sysľovisku! Zásahový tím varuje turistov

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MURÁŇ - Zásahový tím pre medveďa hnedého v Muráni upozorňuje na zvýšený výskyt medveďa na turistickej trase neďaleko známeho sysľoviska. Na sociálnej sieti o tom informovala Správa Národného parku Muránska planina.
Zvýšený výskyt medveďa hnedého bol zaznamenaný na trase po zelenej turistickej značke v úseku medzi lokalitou Biele vody a sedlom Predná hora. Ako priblížil vedúci zásahového tímu Michal Mlynár, medveď tu pred pár dňami strhol ovcu, následne sa vrátil aj počas noci.
„Prosíme návštevníkov, aby pri pohybe v tejto lokalite zvýšili opatrnosť, pohybovali sa po vyznačenom turistickom chodníku, vyhýbali sa tichému pohybu a venovali pozornosť svojmu okoliu,“ vyzýva zásahový tím.