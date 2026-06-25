Kandidát v Devínskej Novej Vsi: Musí prísť zmena, terajší starosta má násobne vyšší plat predchodcu!

BRATISLAVA - Komunálne voľby klopú na dvere a predseda Národnej rady ich už definitívne vypísal na 24. októbra 2026. Občanov chce k urnám prilákať aj kandidát na starostu v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves Ľuboš Krajčír. Aj keď kandiduje proti svojmu menovcovi, má odlišný názor na vedenie samosprávy a je pripravený verejnosti ponúknuť svoju víziu. Ukázal tiež na záležitosti, ktoré sú podľa jeho názoru zásadnými problémami a chce zmenu.
Voľby sa nám pomaly blížia. Čo vás presvedčilo, aby ste sa rozhodli pre kandidatúru na starostu?
- Dlho som o tom uvažoval, ale je to zodpovedné rozhodnutie. Najprv som si to nejakým spôsobom musel prejsť ja osobne. Potom som sa musel porozprávať aj s rodinou, keďže som otcom troch detí. Hlavným dôvodom môjho rozhodnutia bol fakt, že tam máme konkrétneho starostu vo funkcii už osem rokov a Devínska Nová Ves prichádza o veľké projekty. Zadlžujeme sa. Pred a počas nástupu terajšieho pána starostu mala Devínska Nová Ves nula eur dlh. Nemala žiadny úver. Odkedy nastúpil, tak k dnešnému dňu sa úver šplhá k takmer 7 miliónom eur. Napriek tomu nemám ani ja a ani občania, s ktorými diskutujem pocit, že by sa tam nejakým spôsobom robili veľké projekty.
Nebude funkcia starostu príliš na úkor vášho voľného času s rodinou? Spomínali ste, že máte tri deti. Ak by vás ľudia nakoniec zvolili, ste na niečo také pripravení?
- Samozrejme. Spomínal som už, že to bolo dlhé rozhodovanie. Aj moje osobé, aj mojej rodiny. Áno, určite som na to pripravený. Je to v podstate služba ľuďom a obyvateľom.
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Podľa môjho názoru, a myslím si, že by to tak malo byť, je to vysoko manažérska pozícia, ktorá si využíva manažovanie celej mestskej časti. Nie je to len o tom, aby som sa prezentoval na videách a fotografiách, ale treba si naozaj vyhrnúť rukávy a niekam Devínsku Novú Ves posunúť.
V rozhovore sa tiež dozviete:
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- Ako budú vyzerať najbližšie mesiace pred komunálnymi voľbami