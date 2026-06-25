Rubio varuje pred chaosom: Spoplatnenie Hormuzského prielivu by mohlo všetko zmeniť

MANÁMA - Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio vo štvrtok varoval, že by iránske mýto v Hormuzskom prielive mohlo podnietiť ďalšie krajiny k spoplatneniu vodných ciest, čo by následne spôsobilo „absolútny chaos“. Informuje správa agentúry AFP.
„Medzinárodné vodné cesty nepatria žiadnemu štátu. Toto je základný princíp dnešného sveta, bez ktorého by tu vládol absolútny chaos,“ povedal Rubio na zasadnutí Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) v Bahrajne. „Ak prijmeme skutočnosť, že je možné žiadať poplatky za používanie medzinárodnej vodnej cesty len preto, že sa nachádza v blízkosti vášho územia, potom by sa to rozšírilo po celom svete ako nákaza,“ vyhlásil Rubio.
Šéf americkej diplomacie počas svojej prvej cesty po regióne od podpísania memoranda o porozumení medzi USA a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe uviedol, že Spojené štáty chcú mier, no nie „za každú cenu“. „Hoci chceme dohodu, nechceme ju za každú cenu... chceme dobrú dohodu, chceme realistickú dohodu, chceme overiteľnú dohodu a chceme dohodu, ktorá sa bude dodržiavať,“ zdôraznil Rubio.
Minister v rámci zahraničnej cesty navštívil Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Bahrajn, ktoré sa stali počas vojny terčom intenzívnych útokov, pričom ich ubezpečil, že sa v rámci dohody zohľadnia aj záujmy krajín Perzského zálivu. „Chceme zaistiť... že žiadna časť tejto dohody nebude nijakým spôsobom podrývať bezpečnosť, stabilitu ani prosperitu žiadneho z našich partnerov v regióne Perzského zálivu,“ vyhlásil Rubio.