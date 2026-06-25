AUTENTICKÉ zábery z vážnej nehody na D1 pri Hlohovci: Vodič vrazil do auta cestárov!

HLOHOVEC - Na slovenskej diaľnici D1 došlo k ďalšej vážnej dopravnej nehode, ktorej účastníkom bolo vozidlo správy ciest. Incident, pri ktorom sa zranila jedna osoboa, opäť otvára tému nepozornosti vodičov a bezpečnosti pracovníkov, ktorí na našich cestách vykonávajú údržbu. 34-ročný vodič osobného auta Mercedes sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a v plnej rýchlosti narazil do vozidla so smerovou šípkou.
Hasiči z Hasičskej stanice v Hlohovci, ktorí na mieste okamžite začali vykonávať záchranné práce, potvrdili, že pri udalosti utrpela zranenia jedna osoba. Pri dopravnej nehode sa zranil vodič Mercedesu, ktorého museli ošetriť privolaní záchranári. Policajti vodiča podrobili dychovej skúške, s negatívnym výsledkom.
"Dôrazne upozorňujeme vodičov, aby sa pri jazde v žiadnom prípade nevenovali ničomu inému, len vedeniu vozidla. Najmä na diaľniciach môže každá sekunda znamenať smrť. Stačí jeden pohľad mimo, a auto prejde desiatky metrov," upozorňuje polícia na sociálnej sieti.
Diaľnica je paralyzovaná, prejazdný je len jeden pruh
Nehoda si vyžiadala okamžité obmedzenie dopravy na tomto frekventovanom diaľničnom úseku. V smere na Trnavu je aktuálne prejazdný iba jeden jazdný pruh, čo na mieste takmer okamžite spôsobilo tvorbu rozsiahlych kolón.
Hasiči a policajti dôrazne žiadajú všetkých šoférov, ktorí úsekom prechádzajú, o zvýšenú opatrnosť a dôsledné sledovanie dočasného dopravného značenia. Ak je to možné, tomuto úseku sa radšej vyhnite alebo počítajte s časovou stratou.