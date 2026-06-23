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Záznam z podujatia EkvalIT je dostupný zadarmo: Úspech má zmysel vtedy, keď pomáha aj druhým

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(Zdroj: EkvalIT)
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BRATISLAVA - Šiesty ročník podujatia EkvalIT, ktoré dlhodobo otvára tému postavenia žien nielen v IT, sa tento rok zameral na líderstvo s presahom, filantropiu a schopnosť úspešných ľudí meniť svoje okolie k lepšiemu. Záznam z podujatia je od dnes bezplatne dostupný pre verejnosť na stránke www.ekvalit.sk.

EkvalIT sa aj tento rok stal priestorom na otvorenú diskusiu o tom, čo znamená úspech v profesionálnom živote a ako ho možno využiť nielen na osobný rast, ale aj na pomoc druhým. Hlavnou myšlienkou ročníka bolo, že kariéra, odbornosť, vplyv či manažérske skúsenosti nemusia byť cieľom samé o sebe. Môžu byť nástrojom, ktorý pomáha vytvárať férovejšie, citlivejšie a ľudskejšie prostredie. 

„Filantropia nie je iba o tom, koľko peňazí dokážeme venovať. Rovnako dôležité sú naše zručnosti, odbornosť, kontakty, skúsenosti a ochota zapojiť sa. Každý z nás môže prispieť k lepšiemu svetu tým, čo vie a čím disponuje,“ zaznelo v úvodnom slove hostiteľky podujatia Anny Záhorčákovej, generálnej riaditeľky spoločnosti DITEC a ambasádorky pre ženy v IT. 

Podľa organizátorov je téma filantropie prirodzeným pokračovaním diskusie o diverzite a rovnosti príležitostí. Podpora žien v IT totiž nie je izolovanou témou. Súvisí so širšou otázkou, či dokážeme vytvárať prostredie, v ktorom majú šancu uspieť všetci talentovaní ľudia bez ohľadu na pohlavie, vek, sociálne zázemie, región, zdravotné obmedzenia či životnú situáciu. 

„Ak má firma stovky ľudí, znamená to stovky mozgov, stovky zručností a stovky možností, ako pomôcť. Úspešná spoločnosť by nemala vnímať filantropiu ako doplnok, ale ako prejav vlastnej zrelosti,“ zdôraznila Záhorčáková. Malým príspevkom ku filantropii sú aj aktivity spoločnosti DITEC zamerané na podporu žien v IKT, ako je napríklad aj konferencia EkvalIT. 

Diskusia sa venovala aj tomu, prečo je dôležité, aby ženy boli prítomné pri rozhodovaní. Nie iba preto, že je to spravodlivé, ale aj preto, že rôznorodé tímy prinášajú kvalitnejšie, funkčnejšie a udržateľnejšie rozhodnutia. Ženy a muži podľa spíkrov nemajú stáť proti sebe, ale fungovať ako partneri, ktorí prinášajú odlišné skúsenosti, pohľady a riešenia. Pozvanie Anny Záhorčákovej prijala veľvyslankyňa SR  v Poľskej republike Andrea Elscheková Matisová, podnikateľka a filantropka Silvia Kušnírová, generálna manažérka HESTIA Ľubica Kočanová, Štefan Dobák z Maltézskej pomoci na Slovensku a koučka Mária Látalová. Podujatím sprevádzala Aneta Parišková. 

Jednou z dôležitých myšlienok podujatia bolo, že úspešná žena sa nemusí vzdávať ľudskosti, empatie ani schopnosti vnímať potreby druhých. Práve naopak – tieto vlastnosti môžu byť súčasťou moderného líderstva. EkvalIT tak otvoril otázku, ako spájať výkon s citlivosťou, odbornosť so zodpovednosťou a kariérny úspech s ochotou pomáhať. 

Podujatie zároveň ukázalo, že filantropia nemusí mať iba podobu veľkých darov či formálnych nadačných aktivít. Môže ísť aj o mentoring, zdieľanie skúseností, dobrovoľníctvo, pomoc komunitám, podporu ľudí v náročných životných situáciách alebo vytváranie príležitostí pre tých, ktorí by sa k nim inak nedostali. 

„EkvalIT chce byť miestom, kde sa nehovorí iba o prekážkach, ale najmä o riešeniach. O tom, ako môžu ženy aj muži spoločne meniť pracovné prostredie, komunity aj spoločnosť. Tento rok sme chceli ukázať, že úspech má najväčšiu hodnotu vtedy, keď nekončí pri nás,“ uvádzajú organizátori. 

Záznam zo šiesteho ročníka podujatia EkvalIT je dostupný zadarmo pre každého na stránke www.ekvalit.sk

Odznelo na podujatí: 

Anka Záhorčáková, generálna riaditeľka DITEC a ambasádorka pre ženy v IT 

„Filantropia nie je iba o tom, koľko peňazí dokážeme venovať. Rovnako dôležité sú naše zručnosti, odbornosť, kontakty, skúsenosti a ochota zapojiť sa. Úspešná firma by ju preto nemala vnímať ako doplnok, ale ako prirodzený prejav vlastnej zrelosti.“ 

Andrea Elscheková Matisová, veľvyslankyňa SR v Poľsku 

„Ženy majú byť prítomné pri rozhodovaní nie iba preto, že je to spravodlivé, ale preto, že prinášajú iné skúsenosti, pohľady a riešenia. Ak sú pri stole ženy aj muži, rozhodnutia bývajú kvalitnejšie, funkčnejšie a udržateľnejšie.“ 

Silvia Kušnírová, podnikateľka a filantropka 

„Úspech má zmysel vtedy, keď nekončí pri nás. Skúsenosti, reputácia, vzťahy či vplyv môžu byť silným nástrojom pozitívnej zmeny — ak sa rozhodneme používať ich aj v prospech druhých.“ 

Ľubica Kočanová, generálna manažérka HESTIA 

„Starostlivosť o človeka nemôže byť iba technickým výkonom systému. Bez rodiny, blízkych a rešpektu k dôstojnosti pacienta nedokážeme vytvoriť skutočne ľudskú a udržateľnú starostlivosť.“ 

Štefan Dobák, Maltézska pomoc na Slovensku 

„Pomoc druhým nemusí mať vždy veľké meno ani veľkú formu. Dôležité je pridať sa — ku komukoľvek, kto robí dobro. Ak je pomoc úprimná a je v nej aj kúsok osobnej obety, prináša hodnotu, ktorá sa nedá ničím nahradiť.“ 

Mária Látalová, koučka, fundraiserka a dobrovoľníčka 

„Často sa spoliehame na ľudí, ktorí sa starajú o chorých, slabých alebo zraniteľných, no zabúdame, že aj oni potrebujú podporu. Ak chceme, aby pomoc fungovala dlhodobo, musíme sa vedieť postarať aj o tých, ktorí sa starajú o iných.“ 

O podujatí EkvalIT 

EkvalIT je podujatie o postavení žien nielen v IT. Dlhodobo prináša diskusiu o rovnosti príležitostí, diverzite, líderstve a možnostiach, ako podporiť ženy v profesionálnom raste a rozhodovacích pozíciách. Organizátorom podujatia je spoločnosť DITEC. 

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