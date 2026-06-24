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Pri Šamoríne zhorel kombajn: Škodu predbežne vyčíslili na 400-tisíc eur

Pri Šamoríne zhorel kombajn Zobraziť galériu (2)
Pri Šamoríne zhorel kombajn (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)
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TASR

ŠAMORÍN - Požiar kombajnu na štátnej ceste v katastri Šamorína v okrese Dunajská Streda, ktorý sa stal v utorok (23. 6.) krátko pred 19.45 h, spôsobil škodu predbežne vyčíslenú na 400.000 eur. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) v Trnave na sociálnej sieti.

Po príchode hasičov na miesto bol poľnohospodársky stroj podľa ich slov už v plnom rozsahu zasiahnutý požiarom. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali a následne zlikvidovali pomocou viacerých prúdov vody. Zároveň vykonali opatrenia na zabránenie rozšírenia ohňa na okolité porasty a poľnohospodárske plochy.

Pri Šamoríne zhorel kombajn
Zobraziť galériu (2)
Pri Šamoríne zhorel kombajn  (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)

Pri požiari sa nikto nezranil. Predbežná výška priamej materiálnej škody dosiahla 400.000 eur. Príčinou vzniku požiaru bola podľa zistení hasičov prevádzkovo-technická porucha na poľnohospodárskom stroji. Na mieste zasahovali hasiči zo staníc v Šamoríne a Dunajskej Strede. Pri zásahu im pomáhali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z Gabčíkova a Veľkej Paky.

Viac o téme: ŠkodaPožiarKombajnHaZZŠamorín
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