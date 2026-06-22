Hasiči mali plné ruky práce! Uplynulý týždeň zasahovali až 611-krát

BRATISLAVA - Za uplynulý týždeň zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) spolu 611-krát. Najčastejšie poskytovali technickú pomoc (250-krát). HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti. Hasiči zasahovali aj pri požiaroch (183), dopravných nehodách (156) i v súvislosti s nebezpečnými látkami (22).
Hasičov v Trenčianskom kraji zamestnali minulý týždeň najmä požiare
Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zasahovali minulý týždeň pri 56 mimoriadnych udalostiach. Najčastejšie ich zamestnali požiare. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Trenčín na sociálnej sieti. Príslušníci HaZZ v TSK likvidovali 18 požiarov, 16-krát poskytovali technickú pomoc a rovnako 16-krát zasahovali pri dopravných nehodách. V šiestich prípadoch likvidovali nebezpečné látky.
V Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 99-krát
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 99-krát. Dvadsaťjeden zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline. Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 47-krát. Zasahovali pri 25 dopravných nehodách a tri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež tri cvičenia.