Staviate na čierno bez povolenia? Nový zákon je NEKOMPROMISNÝ! Stavba pôjde k zemi a dostanete aj POKUTU

BRATISLAVA - Mnohí Slováci si neuvedomujú, že nový Stavebný zákon je v otázke čiernych stavieb nekompromisný. Každá stavba začatá bez povolenia po 1. apríli 2025 musí ísť k zemi – bez výnimky a na náklady stavebníka. Pokuta pritom problém nevyrieši, len ho ešte prehĺbi. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu preto varuje - skôr než začnete stavať, overte si, či na to máte povolenie.
Stavať bez povolenia sa od minulého roka neoplatí. Nový Stavebný zákon (č. 25/2025 Z. z.), účinný od 1. apríla 2025, výrazne sprísnil pravidlá a úplne zrušil možnosť dodatočnej legalizácie nových čiernych stavieb. Každá stavba, ktorá sa začala budovať po tomto dátume bez povolenia alebo ohlásenia, musí byť odstránená – a všetky náklady znáša stavebník. Týka sa to developerských projektov, rodinných domov, garáží, altánkov aj drobných stavieb.
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR preto upozorňuje všetkých, ktorí už stavajú alebo sa na výstavbu chystajú, aby si vopred overili, či ich stavba potrebuje povolenie. Regionálne úrady sú zo zákona povinné nariadiť odstránenie každej nepovolenej stavby začatej po 1. apríli 2025.
„Celý stavebný sektor prešiel výraznými zmenami. Je dôležité, aby ich poznala aj verejnosť. Inštitút dodatočnej legalizácie nových čiernych stavieb už neexistuje. Pri výstavbe rodinného domu či inej stavby je nevyhnutné dôsledne dodržiavať legislatívu,“ uviedol predseda úradu Milan Valašík.
Pokuta stavbu nezachráni, nelegálne postavené objekty pôjdu k zemi
Stavebník, ktorý od 1. apríla 2025 stavia bez povolenia, musí stavbu nielen odstrániť na svoje náklady, ale zároveň mu hrozí aj pokuta. V prípade, ak fyzická osoba zhotovuje stavbu bez overeného projektu alebo v rozpore s ním, Stavebný inšpektorát môže uložiť v zmysle zákona pokutu až do 15-tisíc eur. V prípade fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby môžu byť pokuty až desaťnásobne vyššie.
„V minulosti často platilo, že potrebné povolenia bolo možné získať aj dodatočne. Táto doba je však za nami. Zákon neumožňuje legálne začať s výstavbou bez príslušných povolení. Vyzývame preto stavebníkov, aby sa nespoliehali na to, že takzvanú čiernu stavbu, ktorú začali stavať od apríla minulého roka, budú môcť neskôr zlegalizovať,“ povedal Martin Zlocha, generálny riaditeľ sekcie štátneho stavebného dohľadu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.
Ako postupuje stavebný inšpektorát pri nepovolenej stavbe
- Zistenie nepovolenej stavby - Úrad vykoná štátny stavebný dohľad a to buď na podnet občana, iného orgánu alebo z vlastnej iniciatívy.
- Začatie konania o odstránení - Stavebník je vyzvaný na vyjadrenie a predloženie povolení či projektovej dokumentácie.
- Preskúmanie skutkového stavu - Úrad preverí, či ide o stavbu alebo drobnú stavbu a či je realizovaná v súlade s legislatívou.
- Rozhodnutie o odstránení - Ak sa potvrdí, že stavba vznikla bez povolenia, úrad nariadi jej odstránenie a určí lehotu.
- Vykonanie odstránenia - Ak stavebník stavbu neodstráni, úrad zabezpečí nútené odstránenie na jeho náklady.
Kedy je možné stavbu zlegalizovať
Nový stavebný zákon počíta s legalizáciou stavieb, ktoré boli postavené pred 1. aprílom 2025. Tie je možné ešte pri splnení zákonných požiadaviek dodatočne legalizovať v zmysle prechodných ustanovení Stavebného zákona.
"Žiadosť o dodatočnú legalizáciu je však nutné podať do 31. marca 2029 na príslušný stavebný úrad. Po tomto dátume sa budú musieť všetky čierne stavby odstrániť," úpozorňuje úrad.
Stavby postavené pred účinnosťou Stavebného zákona (č. 25/2025 Z. z.) sa delia do troch kategórií:
- Stavby postavené pred 1. októbrom 1976. Na tie platí takzvaná generálna amnestia, a teda sa automaticky považujú za stavby postavené v súlade so zákonom.
- Stavby postavené od 1. októbra 1976 do konca roka 1989. Pri týchto stavbách platí amnestia a taktiež sa považujú za stavby postavené v súlade so zákonom. Podmienkou však je, že sa musia nepretržite využívať na svoj účel a vlastník stavby musí byť aj vlastníkom pozemku alebo mať iné právo k pozemku, na ktorom je takáto stavba postavená.
- Stavby, ktoré sa začali stavať od začiatku roka 1990 do 1. apríla 2025. Tieto stavby ešte je možné dodatočne legalizovať pri dodržaní podmienok stavebnej legislatívy.