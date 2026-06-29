Strana Dunaj dokazuje, že vie robiť kompromisy: Sven Šovčík ustupuje v Starom Meste, Dunaj podporí Zuzanu Aufrichtovú

BRATISLAVA - Strana Dunaj ukázala, že záujem Bratislavčanov kladie nad stranícke ambície. Jej kandidát na starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Sven Šovčík sa vzdáva kandidatúry a strana Dunaj vyjadruje podporu Zuzane Aufrichtovej. Spoločným cieľom je odovzdať správu Starého Mesta ľuďom, ktorí počúvajú jeho obyvateľov a odobrať ju tým, ktorí si z radnice urobili nástroj na presadzovanie vlastných záujmov.
Líder strany Dunaj a kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler označil dohodu za dôkaz, že komunálna politika sa dá robiť aj bez súperenia za každú cenu. „Bratislava potrebuje vedenie, ktoré dokáže spájať, nie deliť. V Starom Meste máme so Zuzanou Aufrichtovou rovnaký cieľ a preto je správne spájať sa tam, kde to mestskej časti prospeje. Strana Dunaj ukazuje, že vie robiť kompromisy v prospech Bratislavčanov,“ zdôraznil Martin Winkler.
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Svoj krok vníma ako správny aj Sven Šovčík, ktorého strana Dunaj nominovala za kandidáta na starostu Starého Mesta. „Do tejto kandidatúry som išiel s úprimnou snahou pomôcť Starému Mestu. O to viac ma teší, že rovnaký cieľ vie napĺňať skúsená kandidátka, ktorá za sebou má konkrétne výsledky. Preto sa svojej kandidatúry vzdávam v prospech Zuzany Aufrichtovej a ponúkam jej plnú podporu,“ povedal Sven Šovčík.
Podporu strany Dunaj aj gesto jej kandidáta Zuzana Aufrichtová privítala. „Vážim si toto rozhodnutie, pretože v politike nie je samozrejmé. Podpora strany Dunaj je pre mňa záväzkom, že o Starom Meste budeme rozhodovať vecne a výlučne v prospech jeho obyvateľov,“ uviedla Zuzana Aufrichtová.
Martin Winkler na záver upozornil, že vstupom ďalšieho kandidáta do súboja o primátorské kreslo v Bratislave, sa kampaň mení na ideologický zápas medzi progresívcami a smerákmi. Práve v tomto kontexte vyzval súčasnú starostku Karlovej Vsi, Danu Čahojovú, aby zvážila rovnaký krok ako Sven Šovčík. „Z volieb v Bratislave sa stáva ideologický súboj medzi progresívcami a smerákmi, no Bratislavčania takýto súboj nepotrebujú. Som jedinou silnou alternatívou, ktorá nie je ani progresívna, ani smerácka, a preto vyzývam starostku Karlovej Vsi, aby rovnako ako Sven Šovčík zvážila stiahnutie svojej kandidatúry a podporila ma ako spoločného kandidáta na primátora. Bratislava potrebuje vedenie, ktoré namiesto straníckych nálepiek rieši skutočné problémy mesta a jeho obyvateľov. Verím, že aj ona uprednostní záujem Bratislavy pred vlastnou kandidatúrou, tak ako to dokázal Sven Šovčík,“ uzavrel Martin Winkler.