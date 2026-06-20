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Premiér reagoval na výklad ÚS SR k dlhovej brzde rýchlo, tvrdí publicista Juraj Hrabko

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Michal Svitok, SITA/Marek Lukáč)
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TASR

BRATISLAVA - Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) reagoval na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR vo veci výkladu ustanovení ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti veľmi rýchlo. Vláda požiadala parlament o vyslovenie dôvery ešte skôr, ako bolo rozhodnutie ÚS vydané v Zbierke zákonov. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Vďaka tejto rýchlosti bude podľa neho téma rezonovať v médiách už iba krátko. „Podľa mňa to Robert Fico urobil šikovne. Pôjde sa ďalej,“ poznamenal Hrabko. Dodal, že problémy akejkoľvek vlády s týmto ústavným zákonom sa budú periodicky vracať vždy po pravidelnom zverejnení štatistických údajov o vývoji dlhu. Do sankčného pásma z hľadiska zákona o rozpočtovej zodpovednosti sa slovenský dlh dostal už počas minulého volebného obdobia. Keďže však každá nová vláda má na základe zákona určité ochranné obdobie, počas ktorého napriek vývoju dlhu nemusí žiadať parlament o dôveru, prvý kabinet, ktorý tak musel urobiť, bola aktuálna vláda Fica.

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Fico nemá dôvod na obavy pred blížiacim sa vyslovovaním dôvery vláde, vraj ide o formalitu (Zdroj: Facebook/SMER - SSD)

Podľa Hrabka bude mať vládny kabinet, ktorý nastúpi po budúcoročných parlamentných voľbách, dva roky ochranné obdobie. Potom, pokiaľ nepríde ku konsolidácii dlhu, čo nie je veľmi pravdepodobné, bude aj on musieť nájsť spôsob, ako sa postaviť k požiadavkám zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Možností je podľa neho viac. Je možné požiadať parlament o dôveru, ako to urobila aktuálna vláda, je možné formálne vymeniť vládu a nový kabinet automaticky získa nové ochranné obdobie.

Teoreticky je podľa Hrabka možné aj jednoducho nenaplniť literu zákona, keďže v ňom nie sú uvedené žiadne sankcie. Ak by sa takto aktuálne rozhodol Fico, podľa Hrabka by mu hrozili iba politické škody v podobe kritiky opozície. „Ale žiadna ústavná sankcia. Neprišiel by o mandát, ani vláda by nepadla. Ale urobil to, chcel to mať čím skôr z krku,“ skonštatoval publicista.

Vláda požiadala parlament  o dôveru

Opozícia, ako uviedol, urobila správne, keď sa obrátila na ÚS SR so žiadosťou o výklad zákona. Dôležité bolo aj neskoršie doplnenie tohto podania, bez ktorého by mohlo byť zamietnuté. „Práve na základe tohto doplnku ÚS začal rozhodovať, prijal to na ďalšie konanie, a teraz rozhodol,“ pripomenul Hrabko. ÚS SR v stredu (17. 6.) rozhodol, že kabinet musí žiadosť o dôveru podať bez zbytočného odkladu. Vláda o dôveru požiadala a parlament jej ju na mimoriadnej schôdzi vo štvrtok (18. 6.) vyslovil.

Premiér Fico privítal v pondelok (15. 6.) na Bratislavskom hrade predsedu vlády Indie Nárendru Módího. Išlo o historicky prvú oficiálnu návštevu indického premiéra na Slovensku. Podľa Hrabka je podpora vzájomného obchodu s najľudnatejšou krajinou sveta pozitívnou prioritou. „Najdôležitejšie však je, aby to, čo obaja podpísali, začali aj napĺňať. Potom môžeme zhodnotiť, ako sa to podarilo,“ podotkol Hrabko.

Viac o téme: VládaÚstavný súdJuraj HrabkoDlhová brzda
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