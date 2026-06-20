AKTUÁLNE Vo väznici na východe Slovenska vypukol požiar! Zasahujú záchranári

KOŠICE - Vo väznici v Košiciach-Šaci zasahujú záchranári. Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová potvrdila, že na mieste zasahujú dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby a zásah stále prebieha. Bližšie informácie k počtu zranených či rozsahu zranení nespresnila.
Na prípad upozornila TV JOJ, podľa ktorej na mieste v sobotu ráno vypukol požiar a splodín horenia sa malo nadýchať šesť osôb. Oheň podľa televízie vypukol na oddelení určenom pre väzňov so špeciálnym zaobchádzaním a poškodil jednu celu.
Incident sa mal začať tým, že jeden z väzňov podpálil uterák, pričom sa plamene následne rozšírili na matrace v cele. Na miesto vyslali zdravotníkov, policajtov aj hasičov.
Hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint potvrdil, že požiar vypukol v priestoroch ústavu na výkon trestu odňatia slobody v mestskej časti Košice - Šaca v sobotu krátko pred 7.30 h. Na mieste zasahovali hasiči zo staníc Košice - Šaca a Košice - Požiarnická. „Po príchode na miesto zasahujúca jednotka požiar v krátkom čase lokalizovala a zlikvidovala. Príčiny a okolnosti vzniku požiaru sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodal.