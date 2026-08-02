Obrovská tragédia na dvore rodinného domu: Stará mama autom prešla len 1,5-ročné dievčatko

NOWOSIELEC – Neopísateľná tragédia, z ktorej mrazí. V poľskej obci Nowosielec neďaleko mesta Stalowa Wola v Podkarpatskom vojvodstve sa vo štvrtok popoludní odohral hrozný incident. Len 18-mesačné dievčatko sa dostalo priamo pod kolesá osobného auta. Na miesto musel okamžite vzlietnuť záchranársky vrtuľník.
K obrovskému nešťastiu došlo vo štvrtok po 16:00 hod. na súkromnom pozemku rodinného domu. Pokojné odpoludnie prerušil zvuk sirén a dvor sa v priebehu niekoľkých minút zaplnil policajnými autami a vozidlami záchrannej služby.
Akonáhle zdravotníci dorazili na miesto, zistili, že stav malého dievčatka je mimoriadne vážny. Pre rýchly transport bol povolaný vrtuľník Leteckej záchrannej služby, ktorý dieťa v kritickom stave okamžite prepravil do špecializovanej nemocnice v Rzeszowe.
Okolnosti tejto obrovskej drámy nateraz prešetruje poľská polícia. Prvé informácie z miesta nehody, s ktorými prišla televízia wPolsce24, naznačovali, že za volantom mala sedieť matka dieťaťa.
Podľa miestnych obyvateľov sa mala matka vrátiť domov z nákupov. Pri manévrovaní s vozidlom na dvore si však nešikovne nevšimla vlastnú dcérku a prešla po nej. Neskoršie informácie poľských médií však pracujú s verziou, že za volantom v osudnom momente sedela stará mama malého dievčatka. Presné príčiny, ako sa malé dievčatko ocitlo v dráhe auta, a miera zavinenia jednotlivých účastníkov sú predmetom prebiehajúceho policajného vyšetrovania.