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Katastrofa v americkom štáte Washington: Plamene zničili stovky domov, zostali len kozuby...

Po vyhorených domoch zostalo len murované kozuby. Zobraziť galériu (2)
Po vyhorených domoch zostalo len murované kozuby. (Zdroj: X/Europa.com)
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TASR

WASHINGTON - Približne 5000 domácností bolo evakuovaných a okolo 600 domov, priestorov firiem a ďalších budov zničených v dôsledku rozsiahlych lesných požiarov, s ktorými v nedeľu bojovali hasiči vo východnej časti amerického štátu Washington. Oznámili to miestne úrady, podľa ktorých zatiaľ neboli hlásené žiadne obete na životoch. Informovala o tom agentúra AP.

Požiare zasiahli územie s rozlohou približne 21 štvorcových kilometrov v okolí druhého najväčšieho mesta Spokane. Ide o jedny z desiatok požiarov horiacich na západe USA, ktoré výrazne zaťažujú federálne, štátne aj miestne hasičské kapacity.

V oblasti mesta Spokane s približne 229.000 obyvateľmi sa v nedeľu popoludní miestneho času očakávali nárazy vetra s rýchlosťou 56 - 72 km/h, čo komplikuje zásah, uviedol Benjamin Cossel, hovorca federálneho zásahového tímu z Kalifornie. Maximálna teplota zostane pod hranicou 27 stupňov. „Počasie aj terén sú proti nám,“ povedal Cossel, čím narážal na strmé údolia okolo rieky Spokane, ktoré ženú oheň do kopcov a ďalej do okolia.

Katastrofa v americkom štáte
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: X/Europa.com)

V regióne horia tri požiare nazvané Old Trails Fire, Fairview Fire a Meadowview Fire. Guvernér štátu Washington Bob Ferguson vyhlásil v sobotu stav núdze spojený s prísnym zákazom zakladania ohňa a Národná meteorologická služba (NWS) vydala pre východ štátu Washington zriedkavú výstrahu pred „obzvlášť nebezpečnou situáciou (PDS)“. Pre štát Washington ide o historicky prvé vydanie takejto výstrahy pred požiarmi v dejinách. V Spokane preto zriadili v mestskom kongresovom centre evakuačné centrum.

V susedných štátoch Idaho a Oregon pokračovali hasiči už desiaty deň v boji s požiarom, ktorý vznikol po údere blesku a zasiahol okolo 1360 štvorcových kilometrov trávnatých porastov. V oblasti sa nachádzajú rozsiahle ranče s dobytkom. Úrady uviedli, že ohrozených je viac než 600 domov a 800 ďalších objektov.

Meteorológovia varujú pred pretrvávajúcim suchým a slnečným počasím, pričom teploty majú v stredu vystúpiť na 32 stupňov. NWS vydala tiež výstrahy pred zhoršenou kvalitou ovzdušia pre východ štátu Washington, východ Oregonu, západ a stred Idaha a západ Montany. Pre časti Utahu, Montany a západnej Nebrasky platia výstrahy pred vysokým rizikom vzniku požiarov, zatiaľ čo na juhu Arizony, Kalifornie a Nevady a severe Montany sa očakávajú extrémne horúčavy.

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