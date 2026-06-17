Magyar avizuje zriadenie úradu na boj s korupciou a návrat verejného majetku

Protestujúci v Budapešti žiadali rezignáciu Orbána (Zdroj: SITA/AP Photo/Denes Erdos)
BUDAPEŠŤ - Maďarská vládnuca strana Tisza budúci týždeň predloží do parlamentu legislatívu o zriadení národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku. Oznámil to v stredu predseda vlády Péter Magyar na Facebooku.
„Hlavnou úlohou úradu bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku za uplynulých dvadsať rokov, vyšetrovanie korupčných schém a prevodov verejného majetku do súkromných rúk, ako aj poskytovanie právnej podpory pri vrátení nezákonne nadobudnutého verejného majetku,“ napísal Magyar. „Verejné financie opäť nadobudnú charakter verejných prostriedkov,“ uzavrel svoj príspevok premiér.