Odvolávanie Tarabu opäť stroskotalo: Parlament nebol ani na druhý pokus uznášaniaschopný

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR nezačali v pondelok ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS). V rokovacej sále sa ako prítomných prezentovalo len 62 poslancov. Národná rada SR teda nebola schopná sa uznášať. Podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS) oznámil, že poslanci sa pokúsia začať schôdzu v utorok (2. 6.) o 8.00 h.
Odvolávanie ministra iniciovalo opozičné hnutie PS. Hnutiu napríklad prekáža, že minister nevie prebrať zodpovednosť za návrh zonácií národných parkov, keď tvrdí, že ho pripravovali nominanti na ministerstve. Za zlyhanie pri príprave zonácií hrozí podľa PS prepadnutie takmer pol miliardy eur z plánu obnovy. Opozícia tiež pripomenula, že Taraba už nemá ani dôveru koaličnej strany SNS, ktorá ho nominovala, ani jeho najbližších spolupracovníkov na ministerstve životného prostredia.
Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling poukázal na to, že predseda SNS Andrej Danko rozprával o vysporiadaní sa s ministrom Tarabom. Danko podľa neho stiahol chvost a do pléna nevpustil svojich poslancov. „Pán Danko má dve možnosti. Jedna možnosť je, že požiada premiéra, čo urobil, ale premiér ho poslal kade ľahšie. Druhá možnosť bola tu v Národnej rade, ani toto nevyužil, takže všetky tieto slová a výkriky pána Danka aj do budúcna, prosím vás, ani si ich nevšímajme, lebo sú úplne zbytočné,“ vyhlásil.
Ministerstvo životného prostredia pod Tarabovým vedením podľa poslanca NR SR Mariána Čaučíka trpí. „Je to ako keby ste mali ministra školstva, niekoho, kto je presvedčený, že vzdelávanie nie je potrebné, alebo ministra obrany, ktorý je presvedčený, že armáda je zbytočná. Takto vnímame ministra Tomáša Tarabu na poste ministra životného prostredia a myslíme si, že dnes mal prísť do parlamentu a mal sa obhájiť. On aj síce prišiel, ale koaliční kolegovia neotvorili tú schôdzu. Mala tu byť diskusia a mali sa obhajovať,“ myslí si. Je presvedčený, že parlament nebude uznášaniaschopný pri téme odvolávania ani v utorok.
Predseda poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš poukázal na to, že parlamentné plénum má nový rokovací poriadok a koalícia hovorí o ctení si opozičných poslancov i inštitúciu samotnú. „Ale vo finále sú úplne arogantní, nechce sa im chodiť do roboty a dnes sme to opäť videli, v podstate tu nebol žiaden koaličný poslanec, až na pár zblúdilcov,“ podotkol.
V návrhu na odvolanie opozícia Tarabu kritizovala aj za to, že z rezortu „vyštval“ odborníkov. Vyčíta mu tiež, že neberie vážne krízovú situáciu so suchom, keďže Slovensko čelí najsuchšiemu obdobiu za posledné desaťročia. Nezvláda podľa opozície ani riešiť situáciu s medveďmi, PS upozornilo, že odkedy je minister v kresle, počet útokov neklesol. Pripomínajú aj zastavenie projektov ochrany zdravia, napríklad projekt na zlepšenie kvality ovzdušia v Jelšave a regióne Gemera.