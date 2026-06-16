V Prešove horí strecha opustenej budovy, Masarykova ulica je uzavretá

V Prešove horí strecha opustenej budovy (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
PREŠOV - Na Masarykovej ulici v Prešove zasahujú všetky záchranné zložky pri požiari strechy opustenej budovy. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, podľa predbežných zistení nedošlo k zraneniu osôb.
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V Prešove horí strecha opustenej budovy (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
Cesta je v dôsledku zásahu uzavretá v oboch smeroch. Odklon dopravy je vedený cez Rusínsku ulicu a Čierny most. Polícia žiada vodičov, aby sa lokalite vyhli a rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek. „Bližšie informácie prinesieme hneď, ako to bude možné,“ dodala polícia.