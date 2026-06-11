Výstrel do tmy skončil tragicky: Pes uhynul po zásahu z malokalibrovky, muž môže ísť pred súd

BRATISLAVA - Vyšetrovateľ enviropolície navrhol podať obžalobu na 35-ročného muža z okresu Michalovce pre podozrenie z prečinu usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu. Podľa zistení polície mal muž v novembri minulého roka v obci Čečehov v okrese Michalovce vystreliť z malokalibrovej zbrane, pričom projektil zasiahol dvojročného psa plemena border kólia, ktorý následne uhynul. Informoval o tom odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PZ).
K streľbe došlo v podvečerných hodinách, muž mal strieľať do tmy. Projektil zasiahol psa do oblasti hrudníka. „Zranené zviera bolo bezprostredne prevezené na veterinárne ošetrenie a následne hospitalizované. Napriek poskytnutej veterinárnej starostlivosti došlo k ďalšiemu krvácaniu do hrudnej dutiny a na nasledujúci deň pes uhynul v dôsledku zlyhania srdca,“ uviedla polícia.
Vyšetrovateľ po vykonaní potrebných procesných úkonov ukončil vyšetrovanie s podaním návrhu na podanie obžaloby. Polícia zároveň upozorňuje, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je neprípustné a môže napĺňať znaky trestného činu.