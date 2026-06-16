Poslanci aj v utorok pokračujú v debate o úpravách volebného obdobia

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v utorok ráno v debate o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Rokujú o nich v tzv. zlúčenej rozprave, ide o novelizácie Ústavy SR. Následne by sa poslanci mali dostať k návrhom z rezortu financií.
Predĺženie volebného obdobia samosprávam zo štyroch na päť rokov predložila skupina poslancov za Hlas-SD a nezaradený poslanec Roman Malatinec. Hlas-SD chce zároveň cez pozmeňujúci návrh zakotviť možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom. Druhý návrh má v parlamente SNS, okrem samospráv chcú dať päťročné volebné obdobie aj parlamentu.
Parlament má ďalej na programe rokovanie o výročnej správe o pokroku SR v roku 2026 a o návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2025 z dielne ministerstva financií. V utorok sa hlasovať nebude, najbližšie hlasovanie čaká poslancov v stredu (17. 6.). Okrem riadnej schôdze sa v utorok popoludní poslanci pokúsia otvoriť mimoriadne rokovania k opozičným návrhom na odvolanie ministrov Ladislava Kamenického (Smer-SD) a Samuela Migaľa (nezávislý).