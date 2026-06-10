Parlament schválil novinku v zdravotníctve: Nezadané číslo elektronického záznamu vás môže vyjsť draho

BRATISLAVA - Povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti uvádzať v zúčtovacej dávke pre zdravotné poisťovne (ZP) identifikačné číslo elektronického zdravotného záznamu sa má upresniť. Vymedzia sa výnimky, keď toto identifikačné číslo poisťovne nebudú vyžadovať. Vyplýva to z novely zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
„Dopĺňa sa kompetencia zdravotnej poisťovne neuhradiť poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak zúčtovacia dávka neobsahuje identifikačné číslo elektronického zdravotného záznamu, ktoré je súčasťou zúčtovacej dávky,“ píše sa v návrhu novely. Nová legislatíva vytýči výnimky, keď zdravotná poisťovňa v špecifických prípadoch nebude musieť požadovať identifikačné číslo v zúčtovacej dávke. Výnimkou bude napríklad novorodenec dočasne identifikovaný rodným číslom matky, osoba zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie, či žena, ktorá požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom.
Do legislatívy sa zároveň dopĺňajú prechodné ustanovenia, ktoré určia jednotlivé typy poskytovateľov a odborné zameranie zariadenia, ktorých povinnosť uvádzať identifikačné číslo elektronického zdravotného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke by sa odsúvalo. V zákone sa tiež zavedie povinnosť Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) zasielať údaje o elektronických zdravotných záznamoch zapísaných do elektronickej zdravotnej knižky zdravotným poisťovniam na účel overenia správnosti údajov v zúčtovacej dávke.
Záznamy o testovaní liekov už nebudú tajomstvom
Novelizáciou sa zároveň zo zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme vypúšťa ustanovenie, podľa ktorého sa do elektronickej zdravotnej knižky nezapisujú údaje z klinického skúšania humánnych liekov, klinického skúšania zdravotníckych pomôcok a štúdie výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro. Predkladateľ, Zdenko Svoboda (Hlas-SD) pripomenul, že klinické skúšanie je považované za biomedicínsky výskum, a tým aj za formu zdravotnej starostlivosti. „Vzhľadom na to je opodstatnené, aby údaje relevantné pre zdravotný stav osoby a pre kontinuitu poskytovania zdravotnej starostlivosti mohli byť súčasťou elektronickej zdravotnej knižky,“ skonštatoval v dôvodovej správe k návrhu.
Poslanci prijali aj viaceré pozmeňujúce návrhy. Jedným z nich sa rozšíri definícia kontroly na diaľku zo strany ZP. Posúvajú sa aj dátumy prechodného obdobia a dátumu účinnosti prechodných ustanovení o mesiac vo viacerých zákonoch, a to z dôvodu posunutia termínu ukončenia projektu Budovanie životných situácií a pre množstvo procesov, pri ktorých je nutný zásah do informačných systémov poskytovateľov ZP.
Z rokovania parlamentných výborov prišli k návrhu zákona ďalšie zmeny. Jedna z úprav súvisí s jednoznačnou identifikáciou odborného zamerania hospicov, aby bolo možné jednotné nastavenie vo všetkých informačných systémoch na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ZP a predídenie sporom. Novela by mala mať postupne rôzne dátumy účinnosti, ktoré sa v 2. čítaní posunuli o mesiac.