ROZLÚČKA veľvyslanca na Cypre: Vystrieda ho Radačovský, ktorý si vyzliekol sako a posielal poslanca VON oknom!

NIKÓZIA/BRATISLAVA - Prakticky celá domáca politická verejnosť a voliči sledovali napäté dni, kedy sa do poslednej chvíle úplne nevedelo, či sa kontroverzný poslanec Miroslav Radačovský nakoniec prepracuje k pozícii veľvyslanca na Cypre. Ide o krajinu, kde je značne napätá situácia, kde bude treba skúsených diplomatov ako soľ. Na miesto tamojšieho veľvyslanca prichádza človek, ktorý si na vypočutí zahraničného výboru zvliekal sako a posielal opozičného Tomáša Valáška, aby odišiel otvoreným oknom. Medzitým sa bývalý veľvyslanec oficiálne lúči.
archívne video
To, čo dvojicu Peter Kmec a Miroslav Radačovský prezident Peter Pellegrini nakoniec za veľvyslancov vymenuje sa do poslednej chvíle nevedelo. Prezident nevymenoval nových veľvyslancov okamžite. Kým okolo exministra Kmeca sa neustále skloňovala kauza Slayáda nákupu bývalého nákupného centra vo Voderadoch, Radačovský bol úplne iná kapitola.
Jeho nečakané výstupy a nevypočítavé výstupy, ktorými sa preslávil aj v európskom parlamente ako europoslanec, keď vypúšťal "holubicu mieru", sa už stretli s rôznymi reakciami. Odborníci hodnotili, že aj tieto kúsky z minulosti by mohli Radačovskému pri ceste za postom veľvyslanca na Cypre všetko skomplikovať.
Bizarnosť na výbore
Najnovšie sa Radačovský "blysol" na zahraničnom výbore, kde sa ešte pred otázkami poslancov Radačovský oboril na opozičníka Tomáša Valáška z Progresívneho Slovenska. Pred všetkými si navyše teatrálne zvliekol sako. "Môžete otvoriť okno? Ja si vyzlečiem aj sako. A môžem požiadať niekoho, aby nie dverami, ale oknom odišiel z miestnosti. Bolo by to správne? Bolo by to diplomatické? A pritom to nie je veľká výška," šokoval vtedy účastníkov výboru Radačovský. "Pán Radačovský, ste suverénne najhoršou politickou nomináciou v histórii slovenskej diplomacie. Neexistuje vesmír, v ktorom Progresívne Slovensko dvihne za vás hlas," reagoval s úsmevom na tento výstup Valášek.
K žiadnym komplikáciam nakoniec nedošlo. Prezident vymenoval päticu veľvyslancov, vrátane Radačovského a Kmeca, 17. júna 2026.
Je to definitívne! Radačovský a Kmec smerujú na teplé fleky veľvyslancov: Pellegrini im dal zelenú
Radačovského predchodca sa už rozlúčil
Medzitým veľvyslanectvo, kde sa má Radačovský čoskoro presunúť, oznámilo, že Martin Bezák, ktorý bol veľvyslancom doteraz, sa už formálne rozlúčil. Z tejto rozlúčky vznikla aj fotografia. "Bolo mi cťou spolupracovať so skvelým a výnimočne zohratým tímom na veľvyslanectve. Preto úprimne ďakujem mojej zástupkyni Nadi, konzulovi Matejovi, miestnym silám Lucii, Miriam, Marii, Leonidasovi a Andreasovi. Rovnako ďakujem honorárnemu konzulovi Angelosovi Gregoriadesovi za jeho ochotnú podporu našim aktivitám. To, ako sme uplynulé štyri roky a dva mesiace pôsobili, aké signály sme vysielali a ako sme boli v krajine akreditácie vnímaní, je našou spoločnou vizitkou," napísal Bezák.
S Bezákom sa lúči aj exminister
Bezákove slová neušli ani skúsenému diplomatovi a exministrovi zahraničných vecí vlády Ľudovíta Ódora Miroslavovi Wlachovskému. "Vďaka pán veľvyslanec, myslím, že po sebe zanechávate veľmi solídnu, profesionálnu vizitku a rešpekt u našich cyperských priateľov!" napísal exminister odchádzajúcemu Bezákovi.