POPLACH v Trnavskom kraji: V troch pobočkách obchodného reťazca nahlásili bombu! Reakcia polície

TRNAVA - Poplach v troch pobočkách obľúbeného obchodného reťazca v Trnavskom kraji. V Kauflande v Trnave, Hlohovci aj Piešťanoch preverovali policajti bombovú hrozbu. Nakoniec zistili, že išlo o falošné oznámenia.
V obchodoch reťazca Kaufland v Trnave, Hlohovci aj Piešťanoch preverovali v uplynulých dňoch bezpečnostné zložky hlásenie o údajne uloženej bombe. Podľa našich miestnych zdrojov prebiehali kontroly objektov, pričom predajne zostali otvorené a fungovali bez obmedzení.
O vyjadrenie sme požiadali políciu. "Polícia štandardne vykonala úkony v zmysle Zákona o Policajnom zbore. Bezpečnosť občanov zostáva naďalej našou prioritou a v žiadnom prípade sa reálna hrozba nepotvrdila. Polícia nebude tolerovať žiadne vyhrážky ani falošné oznámenia, ktoré môžu vyvolať znepokojenie verejnosti a zbytočné zaťažiť záchranné zložky. Každým takýmto prípadom sa dôsledne zaoberáme a v každom prípade výhražnej správy polícia vedie trestné konanie," uviedla pre Topky.sk trnavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Dachová. Dodáva, že bližšie informácie nie je možné poskytnúť.