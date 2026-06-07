Purpurové pole pod Tatrami je minulosťou: Naplno sa ukázala skaza! FOTO z dronu odhalilo, čo napáchali ľudia

MLYNICA - Snáď o žiadnom poli na Slovensku sa v posledných dňo nediskutovalo toľko, ako o tom pri obci Mlynica ležiacej pod Tatrami. Majitelia naň totiž tento rok zasiali ďatelinu, ktorá v jarnom období krásne rozkvitla a vytvorila tak dokonalú scenériu purpurového pola na pozadí s našimi veľhorami. Žiaľ, táto prírodní krása má aj odvrátenú stránku - na pole totiž prilákala stovky ľudí, ktorí sa túžili na takomto mieste odfotiť. To sa, samozrejme, rýchlo podpísalo aj na samotnom poli, ktoré zostalo po nájazde fotky chtivých záujemcov zdevastované. Zábery urobené zo vzduchu hovoria za všetko.
Inak pokojná obec pod Tatrami sa ocitla pod nájazdom "fotografov" potom, ako sa začali šíriť zábery rozkvitnutého poľa plného purpurovej ďateliny. Odrazu chcel fotku na tomto mieste snáď každý. Mnohí pritom však zabudli na slušnosť a rešpekt. V tom, aby si urobili fotku, im nebránilo ani to, že ide o cudzí pozemok a cudziu úrodu.
Po ich nájazdoch sa objavili síce upozornenia a výzvy, aby na pole nechodili, mnohých však vôbec neodradili. „Ľudia, vám už úplne preskočilo?! Toto už nie je obdiv prírody ani fotografovanie. Toto je obyčajná bezohľadnosť a absolútna neúcta k človeku, ktorý na tom poli celé mesiace robil,“ upozorňopvala stránka Tatry v príspevku s videom, na ktorom vidieť, ako mnohí návštevníci bez váhania prechádzajú po cudzích poliach. „Kvôli pár fotkám a videám ste schopní vliezť do cudzieho poľa, pošliapať obrovské kusy úrody a ešte si to hrdo pridáte na Instagram? Vy ste vôbec normálni?!,“ pýtajú sa.
Pripomenuli tiež, že ide o majetok niekoho, kto doň investoval čas, peniaze aj prácu. „Vám by sa páčilo, keby vám niekto chodil po pozemku a ničil to, na čom ste makali celé dni, mesiace?“ pokračovali. Zároveň upozornili, že profesionálni fotografi dokážu vytvoriť krásne zábery aj bez toho, aby vstúpili do poľa. „Pretože majú úctu k prírode aj k človeku, ktorý to zasial,“ dodávajú. Najväčšiu kritiku si vyslúžili influenceri, ktorí podľa stránky často ignorujú základnú úctu k práci druhých.
Nič však netrvá večne a tak ako každý kvet, aj purpurová ďatelina musela raz odkvitnúť. "Na základe prosby majiteľov a hospodárov obrábajúcich toto pole vás chceme informovať, že ďatelina purpurová už odkvitla a miesto už nevyzerá tak, ako na fotografiách z predchádzajúcich týždňov," upozornila na túto skutočnosť stránka This is Slovakia.
Pri tejto príležitosti zverejnili aj fotky urobené zhora, na ktorých vidieť, ako sa na poli podpísali davy ľudí, ktorí tam v posledných týždňoch prišli. "Počas sezóny vznikli na poli rozsiahle škody spôsobené pohybom návštevníkov. Na záberoch z dronu je vidieť množstvo vychodených chodníkov a poškodený porast. Majitelia pozemku preto prosia verejnosť, aby už na pole nechodila fotografovať a aby ste túto informáciu zdieľali aj so svojimi známymi. Ďakujeme za rešpektovanie súkromného pozemku, prírody a práce ľudí, ktorí sa o pole starajú," dodali.