MIMORIADNY ONLINE Hrôza nemá konca! Ukrajina zaútočila na Moskvu: Ľudia sú zranení

MOSKVA - Traja čínski občania utrpeli zranenia pri ukrajinskom dronovom útoku na ruské hlavné mesto Moskva, oznámili v utorok čínske štátne médiá. Píše správa agentúry Reuters. Situáciu sledujeme online.
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8:05 Medzinárodný menový fond (MMF) v pondelok schválil Ukrajine po prehodnotení jej úverového programu okamžitý prístup k 690 miliónom dolárov. Celkové výplaty finančných prostriedkov zo štvorročnej dohody vo výške 8,1 miliardy dolárov sa tak zvýšili na 2,2 miliardy USD. Upozornila na to agentúra AFP.
7:03 Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj sa v pondelok prvýkrát vyjadril k špekuláciám o údajnom konflikte s odvolaným ministrom obrany Mychajlom Fedorovom. Urobil tak v blogu, ktorý zverejnilo oddelenie strategickej komunikácie jeho kancelárie (StratKom), informoval web denníka Le Monde.
6:07 Severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui a jej ruský náprotivok Sergej Lavrov absolvovali v pondelok v Moskve tretie kolo strategického dialógu. Rokovania sa podľa severokórejskej štátnej agentúry KCNA zamerali najmä na napĺňanie dohody o strategickom partnerstve, ktorú obe krajiny podpísali v júni 2024. Pchjongjang zároveň opätovne potvrdil podporu Moskve v jej vojne proti Ukrajine, informuje správa agentúry Reuters.
6:00 Indické ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že štyria štátni príslušníci Indie zahynuli pri útokoch na obchodnú loď neďaleko ukrajinského prístavného mesta Odesa. Ďalšia osoba je v nemocnici v kritickom stave, informuje správa agentúry AFP. Rezort diplomacie odsúdil tento útok na plavidlo Golden Leo, ku ktorému podľa neho došlo, keď loď opúšťala prístav v Odese. Na palube bolo 17 členov posádky vrátane piatich Indov.
Zranení sú hospitalizovaní
Čínske veľvyslanectvo v Rusku uviedlo, že dvaja zranení sú hospitalizovaní v miestnej nemocnici. Ich stav je stabilizovaný a nie sú v ohrození života. Tretí zranený požiadal o prepustenie, aby mohol pokračovať v liečbe v Číne. Veľvyslanectvo zároveň aktivovalo krízový mechanizmus a vyzvalo ruské úrady, aby prijali všetky potrebné opatrenia na ošetrenie zranených a ochranu bezpečnosti i majetku čínskych občanov. Ukrajina v noci na pondelok zaútočila na Moskvu a jej okolie približne 400 dronmi. Pri údere utrpelo zranenia desať ľudí a viaceré budovy zachvátil požiar, uviedli ruskí predstavitelia.