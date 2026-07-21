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Slovák z východu stavil na vlastnú baliareň: Jeho lyo ovocie dnes valcuje trh

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(Zdroj: Nutiva)
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Cesta za zdravými potravinami nemusí viesť cez pol sveta. Peter Podhajecký premenil svoju vášeň k zdravému životnému štýlu na úspešný e-shop Nutiva. Aby mal stopercentnú kontrolu nad kvalitou, v Petrovanoch pri Prešove vybudoval vlastnú modernú baliareň. Nutiva tak prináša prémiové lyofilizované ovocie s garanciou poctivej kvality.

Kvalita pod vlastnou kontrolou

Mnohé e-shopy tovar iba nakúpia a obratom predajú. V Nutive na to idú inak. Kým bežné baliarne fungujú často len ako mechanické baliace linky, v Petrovanoch stavili na striktný proces selekcie. Surovinu kontrolujú od čerstvého ovocia priamo od pestovateľov až po finálne zabalenie – sledujú celý tok aj proces a pravidelne osobne navštevujú všetky stupne výroby.

Pri každej dodávke robíme v Petrovanoch prísnu vstupnú kontrolu – fyzicky preverujeme vlhkosť, vôňu aj chuť. Od pestovateľov vyžadujeme laboratórnu dokumentáciu, ktorá dokazuje, že spĺňa prísne normy EÚ na prítomnosť ťažkých kovov či pesticídov. Nad rámec toho posielame vzorky na vlastné rozbory,vysvetľuje Peter Podhajecký.

Prečo si Slováci zamilovali lyofilizované ovocie?

Absolútnym bestsellerom sa stalo lyofilizované ovocie značiek Nutiva a Bonitas. Technológia lyofilizácie z plodov šetrne vytiahne len vodu, no zachová v nich až 90 % vitamínov, farbu a intenzívnu chuť bez pridaného cukru.

„Exotické ovocie síce miluje tropické slnko, no skutočnú starostlivosť mu dodávame až u nás v Petrovanoch. Kým surovina pochádza z jej prirodzeného tropického prostredia, finálny produkt, jeho hygiena balenia a distribúcia spočíva v poctivej práce z východu. Kúpou produktov Nutiva tak nepodporujete anonymný korporát, ale lokálnu rodinnú firmu,“ prezrádza Peter Podhajecký.

Ovocie v Petrovanoch balia do špeciálnych doypackov so zip uzáverom. Tie nepustia dnu vlhkosť ani po otvorení, vďaka čomu ovocie chrumká až do posledného kúska.

Kde kúpiť poctivé mrazom sušené ovocie z východu?

Slovák z východu stavil
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 (Zdroj: Nutiva)

Ak patríte k ľuďom, ktorým záleží na zložení produktov a chcete podporiť poctivý slovenský projekt, objednajte si prémiové lyofilizované ovocie priamo z e-shopu Nutiva.

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