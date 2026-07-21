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Slovenskej herečke osud nepraje: Vážne zranenie 10 dní pred nakrúcaním!

Jana Kolesárová sa zranila Zobraziť galériu (9)
Jana Kolesárová sa zranila (Zdroj: Instagram JK)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Slovenskú herečku Janu Kolesárovú zasiahla nečakaná smola. Osud jej vôbec nepraje. Len 10 dní pred začiatkom nakrúcania utrpela vážne zranenie, ktoré ju vyradilo z bežného života.

Slovenská herečka Jana Kolesárová prežíva mimoriadne náročné chvíle. Len desať dní pred začiatkom plánovaného nakrúcania ju postihlo vážne zranenie, ktoré jej na čas úplne zmenilo každodenný život. Na sociálnej sieti sa fanúšikom otvorene zdôverila, že namiesto príprav na prácu teraz rieši bolesť, obmedzený pohyb a odkázanosť na pomoc druhých.

Priznala, že zranenie so sebou prinieslo frustráciu aj bezmocnosť, no zároveň ju prinútilo spomaliť a sústrediť sa na prítomný okamih. „Takto trávim dni. Zranenie… frustrácia… závislosť na druhých… no nič príjemné, poviem vám. Život v prítomnom okamžiku doslova,“ napísala herečka. O to viac ju mrzí, že k nešťastnej udalosti došlo len 10 dní pred nakrúcaním.

Sama priznala, že načasovanie nemohlo byť horšie. Napriek nepríjemným okolnostiam však nezostala bez pomoci. Poďakovala celému štábu za podporu, humor a ľudský prístup, ktorý jej pomáha zvládať náročné chvíle. Veľké poďakovanie adresovala aj pražskej klinike, kde absolvuje laserovú terapiu a rehabilitáciu. Práve vďaka rýchlej zdravotnej starostlivosti verí, že sa bude môcť čo najskôr vrátiť do pracovného tempa.

Na záver svojho odkazu fanúšikom pripomenula, aké dôležité je dávať si počas leta pozor na úrazy. So svojím typickým humorom dodala, že s takýmto zranením by pokojne mohla hrať postavu Tuláka Aquaalunga. Fanúšikovia i kolegovia jej pod príspevkom okamžite poslali množstvo povzbudivých odkazov a želaní skorého uzdravenia.

Viac o téme: Jana KolesárováZranenie
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