PS podá návrh na mimoriadnu schôdzu k odvolaniu Gašpara

BRATISLAVA - Poslanecký klub Progresívne Slovensko (PS) podá návrh na mimoriadnu schôdzu, na ktorej chce odvolávať podpredsedu Národnej rady (NR) SR Tibora Gašpara (Smer-SD). Dôvodom je, že je obžalovaný v kauze Očistec. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval líder PS Michal Šimečka.
„Je to návrh, ktorý sme podali už pred nejakým časom, koalícia to odkopla na september, ale myslím si, že to nepočká aj v kontexte začínajúceho pojednávania kauzy Očistec, kde je práve Tibor Gašpar obžalovaný zo zosnovania zločineckej skupiny, z úplatkárstva a z ďalších závažných trestných činov. To nás vedie k presvedčeniu, že tento človek nemá čo byť podpredsedom NR SR ani jeden ďalší deň, ani jednu ďalšiu schôdzu,“ povedal Šimečka. Tvrdí, že mu nechcú zobrať mandát, ktorý získal vo voľbách.
Poslankyňa Zuzana Mesterová (PS) pripomenula, že návrh na odvolanie Gašpara podali na začiatku májovej schôdze parlamentu. Vládna koalícia však podľa nej odmietla tento návrh zaradiť na rokovanie. „Tibor Gašpar je tvárou Národnej rady, znižuje jej kredibilitu, znižuje jej dôveryhodnosť a my to takto nenecháme,“ podotkla.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) prednedávnom uviedol, že jediným dôvodom na pokus o odvolávanie podpredsedu NR SR Gašpara je prekrytie kauzy Šimečkovej matky. Návrh na odvolanie označil za opozičné divadlo, na ktoré nemá opozícia dostatok hlasov.
Premiér tiež odkázal, že ak sa opozícia pustí do odvolávania Gašpara, koalícia podá návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu za PS Martina Dubéciho. Fico pripomenul, že Dubéci viedol prezidentskú kampaň niekdajšieho kandidáta Radoslava Procházku a „používal čudné metódy na jej financovanie“. Premiér tiež odmieta kauzu Očistec.