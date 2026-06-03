Vážna nehoda: Auto v zákrute narazilo do oplotenia, mladý vodič skončil v nemocnici

Dopravná nehoda v obci Brehy (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
BREHY - Pravdepodobne neprimeraná rýchlosť jazdy bola príčinou vážnej dopravnej nehody, ktorá sa stala v stredu ráno v obci Brehy v okrese Žarnovica. Mladý vodič vozidla Audi A4 nezvládol riadenie a v miernej zákrute narazil do oplotenia rodinného domu. Na sociálnej sieti o tom informuje banskobystrická krajská polícia.
Dopravná nehoda v obci Brehy (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
Ako uviedla, vo vozidle sa nachádzali tri osoby. Dvaja spolujazdci utrpeli povrchové zranenia, vodiča vo vážnom stave previezli do nemocnice.
Dopravná nehoda v obci Brehy (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)