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Vážna nehoda: Auto v zákrute narazilo do oplotenia, mladý vodič skončil v nemocnici

Dopravná nehoda v obci Brehy Zobraziť galériu (3)
Dopravná nehoda v obci Brehy (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj﻿)
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TASR

BREHY - Pravdepodobne neprimeraná rýchlosť jazdy bola príčinou vážnej dopravnej nehody, ktorá sa stala v stredu ráno v obci Brehy v okrese Žarnovica. Mladý vodič vozidla Audi A4 nezvládol riadenie a v miernej zákrute narazil do oplotenia rodinného domu. Na sociálnej sieti o tom informuje banskobystrická krajská polícia.

Dopravná nehoda v obci Brehy
Zobraziť galériu (3)
Dopravná nehoda v obci Brehy  (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj﻿)

Ako uviedla, vo vozidle sa nachádzali tri osoby. Dvaja spolujazdci utrpeli povrchové zranenia, vodiča vo vážnom stave previezli do nemocnice.

Dopravná nehoda v obci Brehy
Zobraziť galériu (3)
Dopravná nehoda v obci Brehy  (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj﻿)

Viac o téme: NehodaZraneniaPolícia Mladý vodičBrehy
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