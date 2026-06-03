Ranný KOLAPS dopravy upcháva premávku v hlavnom meste: Polícia je v strehu, tvoria sa kolóny!

Doprava na Račiansko mýte sa skomplikovala. (Zdroj: TASR/Pavol Zachar, gettyimages.com)
BRATISLAVA - Na Račianskom mýte v Bratislave opäť nefungujú semafory. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.
"V dôsledku nefunkčných semaforov sa v okolí križovatky vytvárajú kolóny a treba počítať so zdržaním," upozorňuje polícia.
Dopravu na mieste riadi dopravná polícia. Vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie pokynov a trpezlivosť pri prejazde daným úsekom. Na opatrné a ohľaduplné prechádzanie vyzýva aj Zelená vlna STVR. Na Račianskom mýte nefungovali semafory aj v utorok (2. 6.).