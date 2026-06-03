Veľké zmeny v daniach: Ministerstvo sľubuje menej papierovačiek aj úľavy pre firmy

BRATISLAVA - Jednoduchšie pravidlá, menej administratívy a praktické riešenia vychádzajúce zo skúseností podnikateľov aj štátu má priniesť novela zákona v oblasti spotrebných daní a dane z príjmov, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií (MF) SR. Cieľom návrhu je modernizovať systém, znížiť zbytočnú byrokraciu a zároveň zachovať účinnú kontrolu tam, kde je potrebná.
Viac dôvery pre firmy
„Jednou z hlavných zmien je väčšia dôvera voči daňovo spoľahlivým subjektom. MF SR nadväzuje na opatrenia z predchádzajúceho obdobia, keď bolo pre vysokospoľahlivé firmy zavedené zjednodušené platenie dane z pridanej hodnoty (DPH) pri dovoze tovarov z tretích krajín. Podobný princíp sa teraz navrhuje aj pri spotrebných daniach,“ informoval rezort financií.
Menej kontrol vo výrobe
Novela prináša zjednodušenie pravidiel pre výrobcov liehu. Pri daňovo spoľahlivých subjektoch bude možné upustiť od nepretržitej prítomnosti pracovníkov colnej správy priamo vo výrobe. Firmám to podľa MF zníži administratívnu aj prevádzkovú záťaž a štátu umožní efektívnejšie využívať kapacity colníkov napríklad pri odhaľovaní podvodov v teréne.
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Ministerstvo v návrhu reaguje aj na podnety podnikateľov z praxe. Navrhuje preto zrušenie povinnosti mať priamo v prevádzke doklady o nákupe a predaji liehovín. Podnikatelia budú mať tieto dokumenty naďalej evidované a dostupné pre kontrolu, nebudú však musieť čeliť sankciám za drobné administratívne nedostatky pri okamžitom predkladaní dokladov v prevádzke, podčiarkol rezort.
Zmeny pre alcopopy
Ďalšou zmenou je zjednodušenie pravidiel pre výrobcov nízkoalkoholických miešaných nápojov v plechovkách, tzv. ready to drink nápojov alebo „alcopopov“. „Po novom sa navrhuje upustiť od povinnosti označovať tieto plechovky kontrolnou známkou. Opatrenie zníži náklady výrobcov, odstráni zbytočnú administratívu a zároveň zlepší hygienický komfort pri konzumácii nápojov priamo z plechovky. Riziko zneužitia je pritom minimálne, keďže plechovky nie je možné opätovne naplniť tak, ako bežné fľaše,“ vysvetlilo ministerstvo.
Rezort financií pripravil aj technické zmeny v oblasti dane z príjmov. Návrh rieši praktické situácie pri asignácii dane rodičom v prípadoch, keď je dôchodok priznaný spätne až po podaní vyhlásenia. Po novom sa preto nastavuje mechanizmus dodatočného vyhlásenia, ktorý podľa MF umožní tieto situácie vyriešiť spravodlivejšie a flexibilnejšie.