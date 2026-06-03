Kolaps zdravotníctva na Spiši: Rodičia sú v šoku, s chorými deťmi budú musieť cestovať aj hodiny

KEŽMAROK - Zdravotná starostlivosť o tých najmenších dostáva na Spiši ranu. Detská nefrologická ambulancia v Kežmarku, ktorá bola v širšom okolí veľmi vyhľadávanou lokalitou pre rodičov detí so zdravotnými problémami, príchodom júna uzavrela svoje brány a budúcnosť je neistá. Kým kompetentní z nemocnice hovoria len o "pozastavení", samotný Prešovský kraj musí teraz riešiť otázku toho, čo so samotnými pacientmi zo Spiša a Zamaguria. Jazdiť za vyšetreniami budú zrejme musieť oveľa ďalej.
Na nezávideniahodnú situáciu pre rodičov a ich detských pacientov na Spiši nás upozornila jedna z čitateliek, ktorá hovorila hlavne o výhodnosti polohy samotnej ambulancie v rámci regiónu Spiš, kam mali blízko aj viacerí pacienti zo severu Slovenska a samotného Zamaguria. To sa však s príchodom júna 2026 zmenilo, k horšiemu.
Brány detskej nefrologickej ambulancie totiž podľa jej informácií zatvára klinika v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. Išlo o vyhľadávanú ambulanciu rodičmi detských pacientov s rôznymi diagnózami. Táto situácia teraz pomerne vážne skomplikovala život samotným rodičom, ku ktorým nebol osud taký láskavý a nedoprial všetkým ich deťom plnohodnotné zdravie.
Pacienti sa sťažujú, vraj neboli vopred varovaní
Verejnosť sa s touto novou realitou mala oboznámiť takpovediac zo dňa na deň. "Rozhodnutie prišlo rýchlo a vyvoláva obrovské obavy medzi rodičmi aj odbornou verejnosťou. Môže prísť domino efekt. Po výpadku v Spišskej Novej Vsi a v Starej Ľubovni padá ďalší pilier. Táto ambulancia pritom dlhodobo fungovala v režime extrémnej vyťaženosti," posťažovala sa čitateľka s tým, že sa teraz obáva toho, že náhradné ambulancie v širšom okolí budú čeliť náporu pacientov z Kežmarku.
Podľa miestnych vraj kežmarské pracovisko už do júna zápasilo s obmedzenými kapacitami, aby dokázalo pokryť dopyt po liečbe detí s vážnymi ochoreniami obličiek a močových ciest z celého regiónu. Pre celý kraj vraj tak zostanú už len dve odborné lekárky.
Budú musieť cestovať dlhšie
Situácia sa podľa čitateľky teraz komplikuje hlavne pre rodiny z Kežmarku, Starej Ľubovne, regiónu Zamaguria a Spiša. Predĺži sa im tak cestovanie za lekárom, čakajú ich vraj plné čakárne, mesiace čakania na termín a reálne riziko zanedbania preventívnej aj akútnej starostlivosti o choré deti.
Posledné zostávajúce kliniky v kraji tak podľa čitateľky zostali už len v Poprade a v Prešove, a z tejto spádovej oblasti, ktorá už vraj v Kežmarku doteraz nahrádzala chýbajúce kapacity zo Spiša a Ľubovne, sa budú musieť pacienti presunúť práve tam. Kapacity sú veľkou neznámou a nevedno, či budú môcť všetkých prijať.
Zavrieť vraj museli z prevádzkových dôvodov, nejde však o zrušenie
Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku zastrešuje súkromná spoločnosť Agel. Preto sme sa kompetentných pýtali, ako to s uzávierkou jednej z mála ambulancií tohto typu v danom regióne vlastne je. Júnové ukončenie prevádzky skutočne potvrdili.
"Nemocnica v Kežmarku pristupuje od 1. júna 2026 k dočasnému pozastaveniu prevádzky detskej nefrologickej ambulancie z prevádzkových dôvodov, nie k zrušeniu. Ambulancia funguje jeden deň v týždni. Aktuálne pracujeme na vyriešení problémov s cieľom opätovného obnovenia činnosti ambulancie, o ktorom budeme verejnosť a pacientov informovať," zareagovala na otázky Topiek manažérka komunikácie Agelu Jarmila Ševčíková.
Kraj teraz hľadá možnosti
S otázkami o pozastavení výkonu ambulancie v Kežmarku sme kontaktovali aj Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý v tomto regióne funguje ako zriaďovateľ iných ambulancií. Ten teraz podľa vlastných slov hľadá možnosti.
"Samosprávny kraj eviduje doručenie oznámenia, resp. žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o dočasné pozastavenie prevádzkovania ambulancie pediatrickej nefrológie v nemocnici v Kežmarku. O predmetnej veci bude rozhodnuté v lehote, zákonom ustanoveným postupom," zareagovala pre Topky vedúca oddelenia komunikácie PSK Daša Jeleňová.
Oznámenie sme dostali štandardne, tvrdí kraj, ministerstvo zatiaľ mlčí
Kraj sa teraz podľa Jeleňovej situáciou zaoberá a je v súčinnosti s nemocnicou v Kežmarku a v Poprade s cieľom minimalizovať dopady na dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre detských pacientov v regióne. "Otázka systematického zabezpečenia dostupnosti špecializovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane personálneho zabezpečenia jednotlivých špecializácií, patrí primárne do pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR. Samosprávny kraj v rámci svojich kompetencií situáciu komunikuje so zainteresovanými subjektmi s cieľom zabezpečenia kontinuity a dostupnosti zdravotnej starostlivosti v území," dodala Jeleňová s tým, že oznámenie o pozastavení činnosti bolo vedeniu doručené štandardným spôsobom.
Topky v tejto súvislosti zároveň oslovili aj rezort zdravotníctva, no k predmetnej záležitosti sa ministerstvo nateraz nevyjadrilo.