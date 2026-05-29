Verejný ochranca práv eviduje podnet v súvislosti so systémom ePrihlášky

BRATISLAVA - Kancelária verejného ochrancu práv (VOP) eviduje podnet Asociácie súkromných škôl a školských zariadení a Asociácie evanjelických škôl Slovenska v súvislosti so systémom ePrihlášky. Ppotvrdil hovorca ombudsmana Branislav Gigac.
„Podnet je v štádiu právnej analýzy popri ďalších podnetoch, ktoré Kancelária VOP vybavuje,“ uviedol Gigac. Ako doplnil, každý jeden podnet bude v zmysle zákona o VOP vybavený. Podľa oboch asociácií skúsenosti škôl, rodičov a detí s ePrihláškami nehovoria o spravodlivom a bezchybnom systéme. „Dodnes nepoznáme algoritmus automatu, nevieme, kto ponesie zodpovednosť za chyby systému,“ uvádzajú asociácie. Poukázali na to, že im nejde o boj proti digitalizácii, ale o ochranu detí, rodičov a férovosť celého procesu. Ten musí byť podľa nich bezpečný, kontrolovateľný a transparentný. Asociácie tvrdia, že systém môže pracovať s chybnými dátami a nesprávne vyhodnotiť poradie škôl. Systém podľa nich môže zasiahnuť do práv rodičov a detí, ale aj vytvárať netransparentné rozhodnutia.
Drucker uviedol, že je to ich právo
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) ešte v polovici mája, keď asociácie avizovali podanie podnetu ombudsmanovi, uviedol, že je to ich právo. Poznamenal, že nový systém umožňuje oveľa spravodlivejší a férovejší prístup, že sa žiaci dostanú na strednú školu, na ktorú chcú ísť. „Systém nerozhoduje za školy a za rodičov,“ povedal. Z ministerstva školstva uviedli, že po ukončení tohtoročných prijímacích konaní budú mať k dispozícii dáta aj podnety od škôl či rodičov. „Tie vyhodnotíme a nevylučujeme, že do budúcnosti pristúpime k úpravám systému. Teraz je však dôležité dodržať nastavené pravidlá. Sme však otvorení vecnej spätnej väzbe, ktorá môže pomôcť systém zlepšiť,“ dodali z ministerstva školstva.
Ministerstvo školstva vo štvrtok (28. 5.) informovalo, že vyhodnocovací automat systému ePrihlášky spracoval výsledky prijímacieho konania všetkých uchádzačov o štúdium na stredných školách na Slovensku. Výsledkami už disponujú stredné školy priamo v systéme ePrihlášky a v prípade škôl využívajúcich školské informačné systémy, ako je EduPage, sú dostupné aj rodičom. Definitívne výsledky prijímacieho konania školy oficiálne potvrdia a zverejnia 1. júna prostredníctvom elektronickej vývesky v systéme ePrihlášky. Až týmto momentom sa výsledky stávajú právoplatnými.