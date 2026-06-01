Do práce radšej vyrazte skôr: Na viacerých miestach sa vodiči zdržia v kolónach

BRATISLAVA - Na vjazdoch do veľkých miest a viacerých ďalších úsekoch je potrebné v pondelok ráno rátať s kolónami a spomalením dopravy. O aktuálnej situácii a zdržaniach informuje Stellacentrum.
V úseku Čadca - Kysucké Nové Mesto sa môže zdržanie natiahnuť až do 40 minút, medzi Slovenskou Ľupčou a Banskou Bystricou do 20 minút. Približne 15-minútové zdržanie hlási Stellacentrum na ceste medzi Lietavskou Lúčkou a Žilinou, rovnako i v úseku Ivachnová - Ružomberok. V Košiciach, v úseku D1-Južné nábrežie-Most VSS sa vodiči zdržia do 15 minút, rovnako 15-minútové zdržanie hlásia aj zo smeru z Košických Oľšian do centra.
V okolí Bratislavy na príjazdoch do hlavného mesta sa zdržanie v kolónach pohybuje od 10 do 15 minút.