Princezná v ohrození?! Neznámy muž jej poslal podozrivý list

SYDNEY - Austrálskemu mužovi bol zakázaný kontakt s nórskou princeznou Ingrid Alexandrou, ktorá v súčasnosti študuje v Sydney, po tom, ako polícia zadržala podozrivý list zaslaný na univerzitu, informovali v nedeľu nórske médiá.
Ingrid Alexandra v súčasnosti študuje medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu na Univerzite v Sydney. List adresovaný princeznej zachytili členovia bezpečnostnej služby pracujúci pre princeznú, uviedla nórska tlačová agentúra NTB, ktorú cituje TASR.
Nórska vnútorná bezpečnostná služba PTS potvrdila tento incident verejnoprávnej televízii. Vyšetrovatelia uviedli, že v spolupráci s austrálskymi úradmi boli prijaté opatrenia. Bližšie podrobnosti však neposkytli. Podľa austrálskych médií má inkriminovaný muž 63 rokov. Ako uvádza NTB, muž bol predvolaný, aby sa v stredu kvôli tomuto incidentu dostavil na súd.