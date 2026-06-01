V Etiópii sa začali parlamentné voľby, vo vzbúreneckom Tigraji sa opäť nehlasuje

ADDIS ABEBA - V Etiópii, druhom najľudnatejšom štáte Afriky, sa v pondelok začali parlamentné voľby. Volebné miestnosti budú otvorené od 06:00 h do 18:00 h miestneho času. Právo voliť má viac ako 50 miliónov obyvateľov, ktorí môžu odovzdať hlas v približne 48.000 volebných miestnostiach. O 502 parlamentných kresiel sa uchádza viac ako 2000 kandidátov. Výsledok volieb musí byť oznámený do 11. júna, informovala agentúra AFP.
Priebeh hlasovania monitorujú pozorovatelia Africkej únie a regionálnej Medzivládnej konferencie pre rozvoj (IGAD). Návrh na vyslanie pozorovateľskej misie Európskej únie etiópska vláda neakceptovala, uviedli zdroje EÚ citované agentúrou AFP. Pre pretrvávajúce napätie medzi regionálnymi a federálnymi orgánmi sa voľby nekonajú vo zväzovom štáte Tigraj na severe Etiópie - rovnaká situácia nastala aj vo voľbách roku 2021. Po občianskej vojne z rokov 2020 - 2022 je tam vysídlených viac ako jeden milión ľudí.
Okrem napätej situácie v štáte Tigraj čelí Etiópia momentálne aj ozbrojeným konfliktom vo svojich dvoch najľudnatejších regiónoch – Oromia a Amharsko, kde protivládni vzbúrenci blokujú cesty, aby zabránili účasti na voľbách, a protestujú proti uväzneniu svojich politických vodcov, informovala agentúra DPA. V Amharsku proti federálnym silám bojujú nacionalistické milície Fano, ktoré sa vláde vyhrážali narušením volebného procesu. Národná volebná komisia tam nateraz zrušila hlasovanie v ôsmich zo 137 volebných obvodov.
Volebná komisia však trvala na tom, že volebné miestnosti sa otvoria v celom štáte Oromia, ktorý pokrýva jednu tretinu krajiny a kde od roku 2018 pôsobia povstalci z Oromijskej oslobodzovacej armády. Vo voľbách sa očakáva presvedčivé víťazstvo Strany prosperity (PP) premiéra Abiya Ahmeda, ktorý je pri moci od roku 2018 a uchádza sa o ďalšie funkčné obdobie. Nového predsedu vlády budú voliť poslanci novozvoleného parlamentu.
Experti z britského think tanku Chatham House minulý týždeň upozornili, že tieto parlamentné voľby budú pravdepodobne jedny z najmenej konkurenčných od zavedenia pluralitnej demokracie v krajine v roku 1991. Kandidáti vládnej Strany prosperity totiž v desiatkach volebných obvodov nemajú protikandidátov a opozícia je rozdrobená na viac než 40 strán.
V parlamentných voľbách v roku 2021 získala Strana prosperity 96 percent hlasov. Organizácie na ochranu ľudských práv kritizovali tieto voľby ako neslobodné a nespravodlivé. Abiy Ahmed, ktorý sa v roku 2019 stal nositeľom Nobelovej ceny za mier za obnovenie vzťahov so susednou Eritreou, čelí v posledných rokoch kritike za rastúce autoritárske tendencie a zásahy proti opozícii. Analytici pripomínajú, že významným pozitívom v súvislosti s Etiópiou je jej ekonomika. Vďaka rokom reforiem za predchádzajúcich vlád jej Medzinárodný menový fond predpovedá tento rok rast o viac ako deväť percent – čo je jeden z najvyšších na svete.