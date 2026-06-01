Pondelok1. jún 2026, meniny má Žaneta, zajtra Oxana, Xénia

V Etiópii sa začali parlamentné voľby, vo vzbúreneckom Tigraji sa opäť nehlasuje

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: TASR/AP Photo/Amanuel Sileshi)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ADDIS ABEBA - V Etiópii, druhom najľudnatejšom štáte Afriky, sa v pondelok začali parlamentné voľby. Volebné miestnosti budú otvorené od 06:00 h do 18:00 h miestneho času. Právo voliť má viac ako 50 miliónov obyvateľov, ktorí môžu odovzdať hlas v približne 48.000 volebných miestnostiach. O 502 parlamentných kresiel sa uchádza viac ako 2000 kandidátov. Výsledok volieb musí byť oznámený do 11. júna, informovala agentúra AFP.

Priebeh hlasovania monitorujú pozorovatelia Africkej únie a regionálnej Medzivládnej konferencie pre rozvoj (IGAD). Návrh na vyslanie pozorovateľskej misie Európskej únie etiópska vláda neakceptovala, uviedli zdroje EÚ citované agentúrou AFP. Pre pretrvávajúce napätie medzi regionálnymi a federálnymi orgánmi sa voľby nekonajú vo zväzovom štáte Tigraj na severe Etiópie - rovnaká situácia nastala aj vo voľbách roku 2021. Po občianskej vojne z rokov 2020 - 2022 je tam vysídlených viac ako jeden milión ľudí.

Okrem napätej situácie v štáte Tigraj čelí Etiópia momentálne aj ozbrojeným konfliktom vo svojich dvoch najľudnatejších regiónoch – Oromia a Amharsko, kde protivládni vzbúrenci blokujú cesty, aby zabránili účasti na voľbách, a protestujú proti uväzneniu svojich politických vodcov, informovala agentúra DPA. V Amharsku proti federálnym silám bojujú nacionalistické milície Fano, ktoré sa vláde vyhrážali narušením volebného procesu. Národná volebná komisia tam nateraz zrušila hlasovanie v ôsmich zo 137 volebných obvodov.

V Etiópii sa začali
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Amanuel Sileshi)

Volebná komisia však trvala na tom, že volebné miestnosti sa otvoria v celom štáte Oromia, ktorý pokrýva jednu tretinu krajiny a kde od roku 2018 pôsobia povstalci z Oromijskej oslobodzovacej armády. Vo voľbách sa očakáva presvedčivé víťazstvo Strany prosperity (PP) premiéra Abiya Ahmeda, ktorý je pri moci od roku 2018 a uchádza sa o ďalšie funkčné obdobie. Nového predsedu vlády budú voliť poslanci novozvoleného parlamentu.

Experti z britského think tanku Chatham House minulý týždeň upozornili, že tieto parlamentné voľby budú pravdepodobne jedny z najmenej konkurenčných od zavedenia pluralitnej demokracie v krajine v roku 1991. Kandidáti vládnej Strany prosperity totiž v desiatkach volebných obvodov nemajú protikandidátov a opozícia je rozdrobená na viac než 40 strán.

V parlamentných voľbách v roku 2021 získala Strana prosperity 96 percent hlasov. Organizácie na ochranu ľudských práv kritizovali tieto voľby ako neslobodné a nespravodlivé. Abiy Ahmed, ktorý sa v roku 2019 stal nositeľom Nobelovej ceny za mier za obnovenie vzťahov so susednou Eritreou, čelí v posledných rokoch kritike za rastúce autoritárske tendencie a zásahy proti opozícii. Analytici pripomínajú, že významným pozitívom v súvislosti s Etiópiou je jej ekonomika. Vďaka rokom reforiem za predchádzajúcich vlád jej Medzinárodný menový fond predpovedá tento rok rast o viac ako deväť percent – ​​čo je jeden z najvyšších na svete.

Viac o téme: VoľbyEtiópia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Juraj Blanár
Minister Blanár prijme veľvyslancov afrických krajín pri príležitosti Dňa Afriky
Domáce
Kalu Putik má na
Tínedžer sa stal hitom internetu: VIDEO Vyrába oblečenie zo starých pneumatík a odpadu
Zaujímavosti
Vedci vydali desivé varovanie:
Vedci vydali desivé varovanie: Svetu hrozí skutočné peklo! Zasiahne nás super El Niño
Zahraničné
Ilustračné foto
Etiópsky Tigraj obnovuje činnosť svojho parlamentu: Experti sa boja eskalácie
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Poslanci neboli uznášaniaschopní pri pokuse začať odvolávanie Tarabu
Poslanci neboli uznášaniaschopní pri pokuse začať odvolávanie Tarabu
Správy
Archeopark a archezoo vo významnej archeologickej lokalite
Archeopark a archezoo vo významnej archeologickej lokalite
Správy
Tréner SR V. Weiss st.: Zo zápasu s Maltou cítim vnútornú zodpovednosť
Tréner SR V. Weiss st.: Zo zápasu s Maltou cítim vnútornú zodpovednosť
Futbal

Domáce správy

Andrej Danko
Podľa Danka je schôdza o odvolávaní Tarabu je zbytočná, už je to týždeň vyriešené
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Odvolávanie Tarabu opäť stroskotalo:
Odvolávanie Tarabu opäť stroskotalo: Parlament nebol ani na druhý pokus uznášaniaschopný
Domáce
PRIESKUM prepisuje pravidlá hry:
PRIESKUM prepisuje pravidlá hry: Smer by už voľby vyhral, Demokrati však už viac nie sú úplne poslední!
Domáce
Hasiči v Žilinskom kraji mali minulý týždeň 96 výjazdov, najviac k požiarom a nehodám
Hasiči v Žilinskom kraji mali minulý týždeň 96 výjazdov, najviac k požiarom a nehodám
Žilina

Zahraničné

Péter Magyar
Magyar po stretnutí s prezidentom: Maďarsko nepatrí Sulyokovi ani strane
Zahraničné
V Etiópii sa začali
V Etiópii sa začali parlamentné voľby, vo vzbúreneckom Tigraji sa opäť nehlasuje
Zahraničné
Tamás Sulyok
O polnoci vypršalo ultimátum pre demisiu maďarského prezidenta, ten odísť nechce
Zahraničné
Kadyrovovho syna vyznamenali za
Kadyrovovho syna vyznamenali za prínos vo vojne proti Ukrajine, aj keď v nej nebol
Zahraničné

Prominenti

Zuzana Strausz Plačková
Totálny stres u Zuzany Plačkovej: Neuveríte, čo musela riešiť v Dubaji! TOTO by čakal len málokto...
Domáci prominenti
Princezná v ohrození?! Neznámy
Princezná v ohrození?! Neznámy muž jej poslal podozrivý list
Zahraniční prominenti
Ilustračné foto
Umelecký svet zaplakal: Zomrela držiteľka Oscara... Podľahla rakovine!
Zahraniční prominenti
Medzi Ondríkom a Jackuliakom
Konflikt medzi hercami sa vyostril! Jackuliak v bolestiach: Ondrík mu zlomil ruku
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Babičku zachytil policajný radar.
Šok na ceste: Radar zameral babičku s chodítkom! Mala prekročiť povolenú rýchlosť
Zaujímavosti
FOTO Polystyrén už nebude problém,
Polystyrén už nebude problém, ale surovina: Českí vedci prekvapili svet, nový materiál všetko mení
Zaujímavosti
FOTO Nová pomoc pri DEPRESII?
Nová pomoc pri DEPRESII? Japonsko skúša unikátnu terapiu, mnohých prekvapí
Zaujímavosti
Prečo
Prečo "jesť menej" často nefunguje: Vedci vysvetľujú najväčšiu chybu pri chudnutí
vysetrenie.sk

Dobré správy

V Chorvátsku nájdete mnoho
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Domáce
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne fľaky ani oranžová pokožka: Táto novinka zo Slovenska prekvapí aj vás
feminity.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk

Ekonomika

Koniec veľkých daňových únikov? Štát vytvára Daňový štít, avizuje hon na unikajúce miliardy!
Koniec veľkých daňových únikov? Štát vytvára Daňový štít, avizuje hon na unikajúce miliardy!
Z detských hviezd sa stali miliardári: Tieto známe mená zarobili rozprávkové bohatstvo
Z detských hviezd sa stali miliardári: Tieto známe mená zarobili rozprávkové bohatstvo
Ferrari predstavilo prvé elektrické auto za viac než pol milióna eur. Internet sa mu vysmieva! (foto)
Ferrari predstavilo prvé elektrické auto za viac než pol milióna eur. Internet sa mu vysmieva! (foto)
Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)

Šport

VIDEO Svetový výkon roka! Emma Zapletalová ovládla Diamantovú ligu, zabehla rekordný čas
VIDEO Svetový výkon roka! Emma Zapletalová ovládla Diamantovú ligu, zabehla rekordný čas
Diamantová liga
Skritizoval trénera a jeho metódy: Veľká juhoamerická hviezda dostala košom a nejde na MS
Skritizoval trénera a jeho metódy: Veľká juhoamerická hviezda dostala košom a nejde na MS
MS vo futbale
MS V HOKEJI 2026 Ohlasy po finále: Zdá sa, že na švajčiarsky tím padla neuveriteľná kliatba
MS V HOKEJI 2026 Ohlasy po finále: Zdá sa, že na švajčiarsky tím padla neuveriteľná kliatba
MS v hokeji
Slovákov čaká na MS 2027 v Nemecku pekelná skupina: Narazia na troch obrovských favoritov z Európy
Slovákov čaká na MS 2027 v Nemecku pekelná skupina: Narazia na troch obrovských favoritov z Európy
Slováci

Auto-moto

NDS upraví povrch vozovky na diaľničnom úseku D1 pri Martine
NDS upraví povrch vozovky na diaľničnom úseku D1 pri Martine
Doprava
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Predstavujeme
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Predstavujeme
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Kampaň Do práce na bicykli odštartovala! Skvelý teambuilding pre kolegov, registrácia pokračuje do 7. júna
Kampaň Do práce na bicykli odštartovala! Skvelý teambuilding pre kolegov, registrácia pokračuje do 7. júna
Práca a voľný čas
Pracovný horoskop na jún: Kto dostane zaujímavú ponuku a koho čaká viac zodpovednosti?
Pracovný horoskop na jún: Kto dostane zaujímavú ponuku a koho čaká viac zodpovednosti?
KarieraInfo.sk
Letné brigády menia kariéru mladých: Kto si cez leto zarobí najviac a získa náskok pred ostatnými?
Letné brigády menia kariéru mladých: Kto si cez leto zarobí najviac a získa náskok pred ostatnými?
Rady, tipy a triky
Tieto brigády zarábajú viac než bežný full-time: Kde si dnes môžete privyrobiť prekvapivo vysoké sumy?
Tieto brigády zarábajú viac než bežný full-time: Kde si dnes môžete privyrobiť prekvapivo vysoké sumy?
Hľadám prácu

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Ako pripraviť nezabudnuteľný Deň detí? Užite si piknik
Ako pripraviť nezabudnuteľný Deň detí? Užite si piknik
Rady a tipy
Čo ste o rebarbore nevedeli: fakty, história, zaujímavosti
Čo ste o rebarbore nevedeli: fakty, história, zaujímavosti
Rady a tipy

Technológie

Myslíš si, že máš doma po vysávaní čisto? SMARTAI V6 ti zeleným svetlom ukáže prach, ktorý by si inak prehliadol
Myslíš si, že máš doma po vysávaní čisto? SMARTAI V6 ti zeleným svetlom ukáže prach, ktorý by si inak prehliadol
Sponzorovaný obsah
Starlink sa stal problémom pre Moskvu. Rusko sa vyhráža Muskovi zbraňami, ktoré vraj „nezanechajú po nikom ani stopu“
Starlink sa stal problémom pre Moskvu. Rusko sa vyhráža Muskovi zbraňami, ktoré vraj „nezanechajú po nikom ani stopu“
Správy
Alzheimerova choroba môže mať skrytý spúšťač. Vedci našli látku, ktorá ho v testoch dokázala pribrzdiť
Alzheimerova choroba môže mať skrytý spúšťač. Vedci našli látku, ktorá ho v testoch dokázala pribrzdiť
Veda a výskum
Ukrajina našla slabinu Ruska. AI drony ničia zásobovanie aj 160 km od frontu
Ukrajina našla slabinu Ruska. AI drony ničia zásobovanie aj 160 km od frontu
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Aj takto sa dá zachrániť historický dom. Vrátili mu krásu z minulosti a spravili v ňom príťažlivé bývanie
Aj takto sa dá zachrániť historický dom. Vrátili mu krásu z minulosti a spravili v ňom príťažlivé bývanie
Viete, čo je triadická schéma a čo môže vytvoriť pokojné bývanie? Spoznajte tieto princípy, kým zvolíte farbu interiéru
Viete, čo je triadická schéma a čo môže vytvoriť pokojné bývanie? Spoznajte tieto princípy, kým zvolíte farbu interiéru
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax

Pre kutilov

Také košaté ešte neboli! Tipy, ako sa starať o previsnuté muškáty, aby rástli do objemu
Také košaté ešte neboli! Tipy, ako sa starať o previsnuté muškáty, aby rástli do objemu
Okrasná záhrada
Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Zelenina a ovocie
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Letné módne trendy 2026: Čo sa nosí a ako si zbaliť štýlový dovolenkový šatník
Móda
Letné módne trendy 2026: Čo sa nosí a ako si zbaliť štýlový dovolenkový šatník
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
PRIESKUM prepisuje pravidlá hry:
Domáce
PRIESKUM prepisuje pravidlá hry: Smer by už voľby vyhral, Demokrati však už viac nie sú úplne poslední!
MIMORIADNA tragédia pri Handlovej:
Domáce
MIMORIADNA tragédia pri Handlovej: Nebezpečný manéver v zákrute, motorkár so spolujazdcom ZAHYNULI!
Tamás Sulyok
Zahraničné
O polnoci vypršalo ultimátum pre demisiu maďarského prezidenta, ten odísť nechce
AKTUÁLNE Kolízia na diaľnici
Domáce
AKTUÁLNE Kolízia na diaľnici D1: Pred tunelom Žilina sa zrazili tri autá

Ďalšie zo Zoznamu