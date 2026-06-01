Pondelok1. jún 2026, meniny má Žaneta, zajtra Oxana, Xénia

MIMORIADNA tragédia pri Handlovej: Nebezpečný manéver v zákrute, motorkár so spolujazdcom ZAHYNULI!

Ranný záber na cestu, kde sa nehoda stala, ukazuje, v akom stave skončila motorka. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
PRIEVIDZA/VEĽKÁ ČAUSA - Na záver víkendu sa v blízkosti Prievidze a Handlovej odohrala mimoriadna tragédia. Počas prejazdu zákrutou došlo k vážnej dopravnej nehode motorkára, pričom on a ani jeho spolujazdec incident neprežili. Tragickú dopravnú nehodu zrejme zapríčinil nebezpečný manéver v zákrute. Cesta bola podľa polície niekoľko hodín blokovaná.

O incidente vo večerných hodinách v nedeľu 31. mája večer informovali policajti na sociálnej sieti.

V ranných hodinách polícia zverejnila nový záber z nehody, ktorý ukazuje stav motorky. Spresnili aj detaily nehody. "Podľa doposiaľ zistených informácií viedla 45-ročná vodička vozidlo značky VW Passat po ceste I/9 v smere od Prievidze na Handlovú. Pri prejazde ľavotočivou zákrutou mal z doposiaľ nezistených príčin prejsť motocykel do protismernej časti vozovky, kde následne došlo k zrážke s osobným motorovým vozidlom," popísali okamih nehody policajti. Spomínaná vodička auta a ani jej spolujazdci neutrpeli zranenia.

Motorkár bol na tom oveľa horšie. "34-ročný vodič motocykla utrpel pri nehode zranenia nezlučiteľné so životom. Rovnako tragické následky mala dopravná nehoda aj pre jeho 35-ročného spolujazdca," skonštatovala polícia.

"Na ceste I/9 medzi Prievidzou a obcou Veľká Čausa, približne na 80,5 kilometri, došlo k vážnej dopravnej nehode osobného motorového vozidla a motocykla," napísali krátko pred pol ôsmou večer policajné orgány.

Dychová skúška vykonaná u vodičky osobného motorového vozidla bola negatívna, rovnako ako vykonaný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok. U vodiča motocykla a jeho spolujazdca bude prítomnosť alkoholu a iných návykových látok zisťovaná pri pitve. Na miesto nehody bol tiež prizvaný aj znalec z odboru cestnej dopravy.

"Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Prievidzi v súvislosti s touto udalosťou začal trestné stíhanie vo veci prečinu Usmrtenie," dodala k prípadu polícia.

Na miesto boli vyslané všetky záchranné zložky a cesta číslo I/9 bola v danom úseku úplne neprejazdná po niekoľko hodín. K jej uvoľneniu došlo až po 23:00 hodine. Podľa TV JOJ prišli o život hneď dve osoby, a to motorkár a jeho spolujazdec.

 
 

Vodič motorky mal podľa televízie z doposiaľ nezistených príčin nezvládnuť prejazd zákrutou. Jeho stroj potom zrejme v plnej rýchlosti vyletel mimo vozovku.

Po všetkom prišli o život motocyklista a aj jeho spolujazdec. Napriek veľkej snahe záchranárom, ktorí sa na miesto dostavili, už obom osobám nedokázali pomôcť.

Tréner SR V. Weiss st.: Zo zápasu s Maltou cítim vnútornú zodpovednosť
Tréner SR V. Weiss st. hovorí o lúčiacom sa Pekaríkovi
Tréner SR V. Weiss st.: S Maltou budú v zostave traja nováčikovia, Duda bude kapitán
Do práce radšej vyrazte skôr: Na viacerých miestach sa vodiči zdržia v kolónach
Pri petícii za referendum bude od júna povinné uviesť aj dátum narodenia
Ranné kolóny na hlavných ťahoch: Vodiči v Bratislave, Žiline aj Košiciach hlásia zdržania
O polnoci vypršalo ultimátum pre demisiu maďarského prezidenta, ten odísť nechce
Kadyrovovho syna vyznamenali za prínos vo vojne proti Ukrajine, aj keď v nej nebol
MIMORIADNY ONLINE Tragédia v okupovanej južnej Ukrajine: Dron zasiahol bytovku, zomrelo len 6-ročné dieťa
Putin neskrýva obavy: Rusi sú pripravení na OBRANU Moskvy, TOTO inštalujú na strechy budov!
Umelecký svet zaplakal: Zomrela držiteľka Oscara... Podľahla rakovine!
Konflikt medzi hercami sa vyostril! Jackuliak v bolestiach: Ondrík mu zlomil ruku
Tanečnica z Let's Dance v slzách: Lekári jej oznámili krutú správu, príde o všetky vlasy!
Tajomstvo zabávača Karla Šípa: Nemanželská dcéra spáchala samovraždu! Taká mladá...
Polystyrén už nebude problém, ale surovina: Českí vedci prekvapili svet, nový materiál všetko mení
Nová pomoc pri DEPRESII? Japonsko skúša unikátnu terapiu, mnohých prekvapí
Prečo "jesť menej" často nefunguje: Vedci vysvetľujú najväčšiu chybu pri chudnutí
Šokujúci objav vedcov: Zistili, kto mal sex na Zemi ako prvý! Nebol to Adam ani Eva
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Z detských hviezd sa stali miliardári: Tieto známe mená zarobili rozprávkové bohatstvo
Ferrari predstavilo prvé elektrické auto za viac než pol milióna eur. Internet sa mu vysmieva! (foto)
Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)

VIDEO Svetový výkon roka! Emma Zapletalová ovládla Diamantovú ligu, zabehla rekordný čas
MS V HOKEJI 2026 Prekliate Švajčiarsko aj v tohtoročnom finále: Fíni sa stávajú majstrami sveta!
Slovákov čaká na MS 2027 v Nemecku pekelná skupina: Narazia na troch obrovských favoritov z Európy
MS V HOKEJI 2026 Skvelý Josi najužitočnejším hráčom: Je známy aj All Star tím
NDS upraví povrch vozovky na diaľničnom úseku D1 pri Martine
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Kampaň Do práce na bicykli odštartovala! Skvelý teambuilding pre kolegov, registrácia pokračuje do 7. júna
Pracovný horoskop na jún: Kto dostane zaujímavú ponuku a koho čaká viac zodpovednosti?
Letné brigády menia kariéru mladých: Kto si cez leto zarobí najviac a získa náskok pred ostatnými?
Tieto brigády zarábajú viac než bežný full-time: Kde si dnes môžete privyrobiť prekvapivo vysoké sumy?
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Ako pripraviť nezabudnuteľný Deň detí? Užite si piknik
Čo ste o rebarbore nevedeli: fakty, história, zaujímavosti
Alzheimerova choroba môže mať skrytý spúšťač. Vedci našli látku, ktorá ho v testoch dokázala pribrzdiť
Ukrajina našla slabinu Ruska. AI drony ničia zásobovanie aj 160 km od frontu
Čo je lepšie, klasická SIM alebo eSIM karta? Toto sú ich najväčšie výhody a nevýhody, ktoré by si mal poznať
Tieto populárne aplikácie máš v smartfóne možno aj ty. Takto ťa každý deň sledujú
Aj takto sa dá zachrániť historický dom. Vrátili mu krásu z minulosti a spravili v ňom príťažlivé bývanie
Viete, čo je triadická schéma a čo môže vytvoriť pokojné bývanie? Spoznajte tieto princípy, kým zvolíte farbu interiéru
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax

Také košaté ešte neboli! Tipy, ako sa starať o previsnuté muškáty, aby rástli do objemu
Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
