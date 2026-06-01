MIMORIADNA tragédia pri Handlovej: Nebezpečný manéver v zákrute, motorkár so spolujazdcom ZAHYNULI!

PRIEVIDZA/VEĽKÁ ČAUSA - Na záver víkendu sa v blízkosti Prievidze a Handlovej odohrala mimoriadna tragédia. Počas prejazdu zákrutou došlo k vážnej dopravnej nehode motorkára, pričom on a ani jeho spolujazdec incident neprežili. Tragickú dopravnú nehodu zrejme zapríčinil nebezpečný manéver v zákrute. Cesta bola podľa polície niekoľko hodín blokovaná.
O incidente vo večerných hodinách v nedeľu 31. mája večer informovali policajti na sociálnej sieti.
Aktualizované 8:37
V ranných hodinách polícia zverejnila nový záber z nehody, ktorý ukazuje stav motorky. Spresnili aj detaily nehody. "Podľa doposiaľ zistených informácií viedla 45-ročná vodička vozidlo značky VW Passat po ceste I/9 v smere od Prievidze na Handlovú. Pri prejazde ľavotočivou zákrutou mal z doposiaľ nezistených príčin prejsť motocykel do protismernej časti vozovky, kde následne došlo k zrážke s osobným motorovým vozidlom," popísali okamih nehody policajti. Spomínaná vodička auta a ani jej spolujazdci neutrpeli zranenia.
Motorkár bol na tom oveľa horšie. "34-ročný vodič motocykla utrpel pri nehode zranenia nezlučiteľné so životom. Rovnako tragické následky mala dopravná nehoda aj pre jeho 35-ročného spolujazdca," skonštatovala polícia.
"Na ceste I/9 medzi Prievidzou a obcou Veľká Čausa, približne na 80,5 kilometri, došlo k vážnej dopravnej nehode osobného motorového vozidla a motocykla," napísali krátko pred pol ôsmou večer policajné orgány.
Dychová skúška vykonaná u vodičky osobného motorového vozidla bola negatívna, rovnako ako vykonaný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok. U vodiča motocykla a jeho spolujazdca bude prítomnosť alkoholu a iných návykových látok zisťovaná pri pitve. Na miesto nehody bol tiež prizvaný aj znalec z odboru cestnej dopravy.
"Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Prievidzi v súvislosti s touto udalosťou začal trestné stíhanie vo veci prečinu Usmrtenie," dodala k prípadu polícia.
Nehoda si zobrala životy dvoch ľudí
Na miesto boli vyslané všetky záchranné zložky a cesta číslo I/9 bola v danom úseku úplne neprejazdná po niekoľko hodín. K jej uvoľneniu došlo až po 23:00 hodine. Podľa TV JOJ prišli o život hneď dve osoby, a to motorkár a jeho spolujazdec.
Vodič motorky mal podľa televízie z doposiaľ nezistených príčin nezvládnuť prejazd zákrutou. Jeho stroj potom zrejme v plnej rýchlosti vyletel mimo vozovku.
Po všetkom prišli o život motocyklista a aj jeho spolujazdec. Napriek veľkej snahe záchranárom, ktorí sa na miesto dostavili, už obom osobám nedokázali pomôcť.