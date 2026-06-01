Moskva zavádza tvrdé opatrenie: Ruská vláda na pol roka zakázala vývoz leteckého paliva

MOSKVA - Ruská vláda po prvý raz od začiatku vojny proti Ukrajine zakázala vývoz leteckého paliva, a to až do konca novembra, vyplýva z dnešného komuniké. Polročné opatrenie má podľa vlády zabezpečiť stabilitu na vnútornom trhu. Obmedzenie súvisí s náletmi ukrajinských dronov na ruské rafinérie, súdia nezávislé médiá.
Nové obmedzenia vláda zaviedla po zákaze vývozu benzínu, ktorý platí od 1. apríla do konca júla. Deje sa tak na pozadí útokov ukrajinských dronov na petrochemické preteky. Odhaduje sa, že tieto útoky narušili výrobu v skoro všetkých rafinériách v centrálnej časti Ruska a ropné spoločnosti prišli o štvrtinu výrobných kapacít pohonných hmôt, napísal server The Moscow Times. Dodal, že napadnuté rafinérie produkovali predtým viac ako 30 percent všetkého leteckého paliva v Rusku a asi štvrtinu nafty.
Ruská vláda predtým opakovane obmedzovala vývoz benzínu a nafty. Zákaz vyvážať kerozín síce v roku 2023 zvažovala, ale nakoniec vývoz neobmedzila, poznamenal server Meduza. Pripomenul, že výroba pohonných látok sa v Rusku znížila aj kvôli pravidelným náletom ukrajinských bezpilotných lietadiel na ruské rafinérie. Svetové ceny leteckého paliva vzrástli pre prerušenie plavby tankerov Hormuzským prielivom, ktorý Irán uzavrel na začiatku marca. Pre zdražovanie a nedostatok leteckého paliva najväčšie európske aerolínie museli prijať zmeny v letových poriadkoch a pristúpiť k zrušeniu niektorých letov.