Na základe odporúčaní ÚHP znížilo cenu zákazky Športového centra polície

BRATISLAVA - Predpokladanú hodnotu zákazky pri projekte nového Športového centra polície (ŠCP) v bratislavskej Dúbravke znížili. Oznámilo to Ministerstva vnútra (MV) SR, ktoré vysvetlilo, že vyšlo v ústrety odporúčaniu Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Rezort zároveň uviedol, že projekt vstupuje do fázy verejného obstarávania.
„V stredu 27. mája 2026 boli oficiálne odovzdané podklady do tendra na výstavbu nového areálu. Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa stavby sa očakáva už v priebehu júna 2026,“ informoval hovorca MV Matej Neumann. Odhaduje, že víťaz tendra by mohol byť známy na jeseň. Ministerstvo ďalej uistilo, že pracuje na implementovaní odporúčaní ÚHP, v tomto zmysle došlo aj k úprave predpokladanej hodnoty zákazky.
V rámci búracích prác, ktorých ukončenie sa predpokladá na konci júna, sa kompletne zlikvidovali staré tribúny, zázemie bývalého štadióna a ďalšie objekty. Rezort v tejto súvislosti zvýraznil zhodnocovanie stavebného odpadu, ktorý na mieste vzniká. „Objem betónu určeného na recykláciu dosiahol namiesto plánovaných 3389 ton až 5451 ton, čo výrazne znižuje náklady na skládkovanie a nákup nového materiálu,“ dodal hovorca rezortu.
Cieľ projektu
Cieľom projektu je komplexná obnova existujúceho, technicky zastaraného areálu Športového centra polície v Bratislave a vybudovanie moderného multifunkčného centra. Nové centrum má slúžiť elitným športovcom Športového centra polície a rezortu vnútra, talentovanej mládeži, na organizáciu medzinárodných súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej federácie športovej streľby a na zabezpečenie povinnej fyzickej prípravy policajtov a hasičov.
Rezortu vnútra poskytne na projekt 15 miliónov eur Fond na podporu športu (FnPŠ). Poskytnutie príspevku schválila na začiatku apríla vláda na návrh Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR. ÚHP v stredu vyzval ministerstvo vnútra na posúdenie možnosti zníženia hodnoty pripravovanej zákazky o 3,4 milióna eur. Analytici to odporučili na základe porovnania jednotkových cien položiek v rozpočte s referenčnou databázou jednotkových cien Ministerstva financií (MF) SR.