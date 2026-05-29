Šialenstvo v nákupnom centre! Pozor, letí sedačka: VIDEO zachytáva, ako sa hlúpy žart mohol zmeniť tragédiu

LONDÝN – Poriadny šok zažili návštevníci známeho nákupného centra Westfield v londýnskej štvrti Stratford. Len pár metrov od nič netušiacich ľudí totiž z tretieho poschodia dopadlo masívne modré kreslo. Celý incident, ktorý mal byť podľa autorov len nevinným žartom na sociálne siete, zachytili bezpečnostné kamery.
O detailoch prípadu informoval britský portál Daily Mail. Dvaja tínedžeri vo veku 15 a 16 rokov dostali uprostred nákupného centra šialený nápad – zobrať z odpočinkovej zóny 15-kilovú pohovku a hodiť ju z výšky približne 15 metrov priamo medzi ľudí na prízemí.
Na zverejnených záberoch z priemyselnej kamery je vidieť, ako 16-ročný mladík pohovku nekompromisne prehodil cez zábradlie balkóna. Kreslo po dopade na spodné poschodie silno odskočilo od zeme.
V tom čase pod balkónom prechádzala skupinka ľudí. Kus nábytku ich minul len o niekoľko metrov a od prekvapenia a šoku okamžite uskočili. Celú akciu natáčal mladíkov 15-ročný kamarát na mobilný telefón. Video následne zavesili na sociálne siete s drzým popisom: „Kamoš skoro niekoho zabil.“
Policajti oboch výtržníkov rýchlo stotožnili a zatkli. Na výsluchu starší z chlapcov dokonca tvrdil, že situácia „nebola až taká vážna“ a v najhoršom prípade by niekto skončil „iba v nemocnici“. Pred súdom sa obaja priznali k poškodzovaniu cudzieho majetku a výtržníctvu.
Mladší, 15-ročný chlapec, dostal 12-mesačnú podmienku, trojmesačný zákaz vychádzania a pokutu v prepočte približne 500 eur. Starší útočník, ktorý kreslo reálne zhodil, dopadol podstatne horšie – súd ho poslal na 8 mesiacov do nápravného zariadenia pre mladistvých. Rozsudok sa však snaží zvrátiť a v najbližších dňoch ho čaká odvolacie konanie.